Michael van Gerwen luisterde naar commentaar om kampioenswedstrijd PSV te volgen

ROTTERDAM - PSV-fan Michael van Gerwen kon afgelopen weekend niet bij het kampioenschap van PSV zijn. De darter uit Vlijmen speelde zelf op de German Darts Masters in Saarbrücken, maar hij volgde PSV wel en was natuurlijk blij met het eindresultaat. “Het is natuurlijk prachtig om tegen Ajax kampioen te worden.”

Van Gerwen baalde er naar eigen zeggen wel van dat hij er niet bij kon zijn. “Ik was wel uitgenodigd om naar de huldiging te gaan, maar ik moet prioriteiten stellen. Ik moet me goed voorbereiden op de avonden in Ahoy.”

‘Mighty Mike’ vertelde tijdens het perspraatje voorafgaand aan de twee avonden Premier League Darts in Ahoy dat hij wel het commentaar volgde tijdens de wedstrijd. “Het is natuurlijk prachtig om tegen Ajax kampioen te worden, maar uiteindelijk gaat het om de titel en hoe je die wint, dat interesseert me niks.”

Van Gerwen had zelf niet zo'n succesvol weekend. Hij verloor in de kwartfinale van de German Darts Masters verrassend van Ian White.