Racende bejaarden scheuren over atletiekbaan

OOSTERHOUT - Zo’n twintig (hoog)bejaarden verschenen dinsdag aan de start voor een heuse rollatorrace in Oosterhout. De deelnemers zijn tussen de zeventig en honderd jaar. Bij het startschot letten deze atleten er vooral op dat het hen niet in de rug schiet.

De vrouw die voorop loopt zegt dat ze niet hoeft te winnen. Of ze een extra broodje kaas heeft gegeten? "Nee, hoor. Ik heb er maar één op!" De organisatie vindt het belangrijk dat ouderen blijven bewegen. Maar het gaat zeker ook om het sociale aspect. "Mensen die in Oosterhout woonden en elkaar hier dan weer opnieuw ontmoeten; dat is gewoon mooi", aldus Tom Damen van verpleeghuis De Riethorst Stromenland.

Competitief

Ook al is het een vriendschappelijke wedstrijd, de oudjes zijn hartstikke fanatiek. "Ik heb er al 96 jaar opzitten, dan lukt dat rondje ook wel."

De winnaar is maar liefst 95. Piet Korzilius heet de gelukkige, maar moeilijk vond hij het niet: "Het was hartstikke makkelijk. Als het redelijk weer is loop ik iedere dag een uur en verder nog wat gymnastiek thuis. Behalve als het pijpenstelen regent, natuurlijk."

De organisatie hoopt van de rollatorrace een jaarlijks terugkerend evenement te maken.