Van Gerwen en Van Barneveld niet blij met Hollandse clash in Ahoy

ROTTERDAM - Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld balen van het feit dat de twee Nederlanders tegen elkaar spelen in Ahoy tijdens de Premier League of Darts. “Dit is alsof het Nederlands elftal tegen het Nederlands elftal speelt”, zei Van Barneveld onder meer over die clash.

Beide heren hadden voorafgaand aan de twee avonden darts hun bedenkingen over de keuze om de twee Nederlanders tegen elkaar te laten spelen. “Het was niet mijn keuze geweest”, zegt Van Gerwen. “Ik had liever gezien dat er twee mooie wedstrijden zouden zijn voor de mensen.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Ook Van Barneveld snapte weinig van de keuze van de PDC. “Ze doen ook geen Peter Wright tegen Gary Anderson in Glasgow (beiden Schots). Dit is alsof het Nederlands elftal tegen het Nederlands elftal speelt. Je wilt gewoon 100 procent van de zaal voor je hebben.” Desalniettemin is het wel een mooi affiche, vindt ook Van Barneveld. “Het is nooit saai, op de een of andere manier halen we het beste in elkaar naar boven.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Publiek

Het is nog wel de vraag voor wie de fans in Ahoy gaan juichen tijden de Nederlandse clash. “Ik heb al zo vaak fans tegen of voor me gehad, maar dat geeft niet de doorslag”, zegt Van Gerwen. “Je moet je stinkende best doen, maar ik hoop dat de fans verdeeld zullen zijn.”

LEES OOK: PSV-fan Michael van Gerwen: 'Prachtig om tegen Ajax kampioen te worden'

Op voorsprong komen

Van Barneveld hoopt dat hij op voorsprong komt tegen Van Gerwen, want dat zou positief zijn voor de Hagenees. “Het maakt niet uit of ze voor je of tegen je zijn, maar op het moment dat je voor komt gaan ze harder schreeuwen voor je. Het dartspubliek is negen van de tien keer voor de winnaar”, aldus een lachende Van Barneveld.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Van Gerwen en Van Barneveld kwamen elkaar drie weken geleden ook al tegen in het kader van de Premier League of Darts. 'Mighty Mike' won toen met overduidelijke cijfers van de Hagenees: 7-2.