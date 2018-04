Brug Lage Mierde te smal of hebben inwoners rijles van wethouder nodig?

De brug aan de Broekkant in Lage Mierde is volgens de inwoners veel te smal.

LAGE MIERDE - Een centimetertje naar links, een paar millimeter naar rechts en gas geven maar. Op hoop van zegen, want het gaat lang niet altijd goed, zo bewijzen de schrammen en gaatjes op de palen die op het nieuwe bruggetje in de Broekkant in Lage Mierde staan. Om te voorkomen dat zware landbouwvoertuigen en trucks over de brug rijden, heeft de gemeente de brug versmald.

Te smal, menen omwonenden. Het is een wegversmalling voor gevorderden. "Ik heb geluk dat ik een kleine auto heb, het is veel te krap", aldus een man die met veel moeite zijn auto zonder deuken over de brug krijgt.

Bij de gemeente Reusel-De Mierden kwamen al verschillende klachten binnen. Reden voor de wethouder om zelf eens poolshoogte te gaan nemen, met zijn eigen auto. Met een breedte van 2,09 meter is dat bepaald geen Smart of Toyota IQ.

Zonder problemen

De wethouder kwam met zijn Infinity echter zonder problemen over de smalle brug. "De auto van de wethouder is breder dan die van de meeste voertuigen. Ter vergelijking: een Volkswagen Golf is 179,9 centimeter breed. Het is even opletten, maar dan is het prima mogelijk om met gepaste snelheid over de brug te rijden", aldus de gemeente die wel gaat kijken of er aanpassingen moeten worden gedaan om het zicht in het donker of bij slecht weer te verbeteren.

Automobilisten die niet over de brug in de Broekkant kunnen of durven, kunnen gebruik maken van de brug in de Buitenman of de Hoogemierdseweg.