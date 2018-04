Oma doodgestoken: justitie eist tbs met dwangverpleging voor Tilburger

BREDA - Justitie heeft tbs met dwangverpleging geëist tegen de 22-jarige Tilburger die in oktober 2017 zijn oma doodstak. Dat gebeurde in de flatwoning van de weduwe Van de Wouw – De Kort (83) aan de Jachtslotstraat in Tilburg.

Een psycholoog en een psychiater oordeelden dinsdag voor de rechtbank in Breda dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is. De Tilburger, die zijn daad heeft bekend, verklaarde maandag dat stemmen in zijn hoofd hem dwongen om zijn oma neer te steken.

De uitspraak volgt op 1 mei.

