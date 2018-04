Zanger van het levenslied Jack de Koning overleden: 'Ieder lied vertelde iets'

OOSTERHOUT - Jack de Koning uit Oosterhout is zaterdag op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn zoon Hans via Facebook laten weten. De zanger van het levenslied is voor de jeugd van tegenwoordig een onbekende, maar hij vierde in de jaren zestig en zeventig muzikale successen met zijn broer Cor onder de naam Duo De Koning.

Zijn zangcarrière had hij al enkele decennia geleden afgesloten, maar Jack de Koning bleef tot aan zijn dood geliefd bij zijn fans. De zanger uit Oosterhout werd niet vergeten en had dat te danken aan liedjes als 'Zij draagt een ring' en 'Eenmaal kom je toch weer bij mij'.

De broers Jack en Cor verhuisden op jonge leeftijd met hun ouders van Volendam naar Oosterhout. De ouders begonnen in West-Brabant een viszaak en de kinderen namen hun zangtalenten mee. Na hun eerste single 'Dat kruisje zo klein' brak het duo al snel door.













'Nick en Simon'

Als een soort voorloper van het huidige Volendamse duo 'Nick en Simon' traden Cor en Jack op in grote zalen zoals Ahoy en verschenen ze in populaire tv-programma's zoals Losse Groeven en Voor de vuist weg van Willem Duijs. "We waren populair tot in België toe", vertelde Jack daarover in een uitzending van Omroep Brabant.

Zoon Hans heeft het muzikale stokje van zijn vader overgenomen. Daar kon Jack erg van genieten. Ook schreef hij tot op hoge leeftijd liedjes voor zijn zoon. Met trots terugkijkend op zijn eigen muzikale carrière. "Wij zongen nummers met een inhoud. Ieder lied vertelde iets."