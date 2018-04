Online je moestuin bijhouden met een robot, bij De Campus Almkerk kan het!

ALMKERK - Online je wortels en uien verbouwen. Nee, we hebben het hier niet over het spelletje Farmville, maar over levende gewassen die na de verzorging van De Campus Almkerk uiteindelijk echt op je bord belanden.

Ondertussen kun je op een app zien hoe je planten groeien en bloeien en in de gaten houden of de robot ze wel genoeg water geeft. Het gaat je fantasie te boven, maar dit is in de toekomst dichterbij dan je denkt. Simone Koekkoek, eigenaar van 'De Campus Almkerk' vertelt erover in Booming Brabant.









Waar het begon: Energieneutraal

“Eind 2016 hebben we een boerderij gekocht en meteen de gaskraan uitgedraaid.” Naast het verlangen om techniek in te zetten in de landbouw hadden ze ook de wens om energieneutraal en compleet zelfvoorzienend te werken.

“Op dit moment hebben we een grote schuur waar we zonnepanelen op kunnen aanbrengen en we hebben powertubes neergezet om warm water te creëren, daarmee redden we het op dit moment,” vertelt Simone. “In de toekomst zal onze energiebehoefte meer toenemen dus dan zullen we dat nog meer moeten gaan aanpassen.”

Naast de boerderij hebben ze de robot in aanbouw waarmee de consument kan eten kan verbouwen met het project Pixelfarming.

Wat is Pixelfarming?

Via de computer kun je bijvoorbeeld eigen hutspot gaan verbouwen, op www.pakjepixel.nl maak je een account aan waarop je digitaal jouw eigen moestuin kunt beheren. Met het grote voordeel: je hoeft de digitale moestuin niet zelf bij te houden. Een robot zorgt voor je planten en als je groenten klaar zijn dan worden ze bij je thuisbezorgd, zodat jij jouw eigen stamppot kan maken.









De Pixelfarm robot

Een robot als boer. Hoe werkt dat precies? Hij heeft een aantal koppen, een kop waarmee hij meet op de grond geschikt is om te planten en hij heeft een kop om onkruid terug te drukken in de grond, zodat je geen bestrijdingsmiddelen nodig hebt. Daarnaast heeft de robot ook een plant- en zaaikop en maakt hij foto’s van de gewassen die hij opstuurt naar de consument.

De huidige robot staat nog stil, maar straks komt hij op wielen zodat hij de duizend moestuinen op de tien hectare grond kan beheren. De robot houdt je ook op de hoogte van jouw moestuin, dat doet hij door een mailtje te sturen met foto’s van hoe het met jouw gewassen gaat. Zodat jij thuis op de bank kunt zien wanneer de gewassen klaar zijn om te oogsten en de groenten naar je toe komen.

Bedrijven

Op het innovatiecentrum werken 204 bedrijven aan deze zelfvoorzienende toekomst, waarin consumenten zelf voor hun eigen voedsel kunnen zorgen. Hierdoor heb je een samenwerking met de boer, die niet alleen maar werkt voor monoculturen maar biodivers kan telen wat ook beter is voor zijn gewas.

“Bij ons op de campus kun jij jouw verdienmodel uitproberen in het klein en als dat een succes is kun je dat integreren in het eigen bedrijf,” vertelt Simone Koekkoek.

Hoe zijn jullie tot dit idee gekomen?

“Wij zijn eigenlijk techneuten,” vertelt Simone Koekkoek.“We zijn geen boeren, vanuit de techniek zagen wij al de mogelijkheden die er zijn: er zijn robots die autonoom kunnen rijden en er zijn heel veel big data-bedrijven, waar mijn man er ook één van heeft. Dus we hadden op een gegeven moment zoiets van: waarom kun je het landschap niet zien als een beeldscherm en die in pixels gaan verdelen, zodat je de landbouw een totaal andere wending geeft.”

Is dit straks toegankelijk voor iedereen?

Simone Koekkoek: “Dat is in principe wel ons doel. Het ultieme doel is dat consumenten binnen tien jaar hun eigen hutspot kunnen verbouwen en dat de hele regio in Altena en Brabant bij ons meegaan doen en misschien wel verder.”