Kinderen in Son en Breugel maken schilderijen van Máxima 'Haar hoofd is beetje te groot geworden'

SON EN BREUGEL - Volgende week is het Koningsdag en dus wordt het tijd om de straten weer oranje te laten kleuren. Het Oranjecomité in Son en Breugel heeft daar iets leuks voor bedacht: ze laten de kinderen van groep 5 en 6 van alle basisscholen in het dorp een schilderij van koningin Máxima maken.

Vol trots laten de kinderen van groep zes van basisschool De Bloktempel hun schilderijen zien. In groepjes hebben ze eraan gewerkt.









Hanna: "Het is een portret van Máxima. We hebben aan de rand gordijnen geschilderd, dat vinden we wel koninklijk."

Lara: "We hadden het idee al heel snel. Op een blaadje hebben we een schets gemaakt en iedereen was het daar mee eens. Ik ben trots op het eindresultaat."









Ook Timo, Diego en Renée hebben koningin Máxima geschilderd. Renée: "We hebben een plaatje van Máxima opgezocht en daarop zagen we dat ze blond haar heeft en bruine ogen."

Timo: "En ik heb haar wel eens op tv gezien, dus ik weet wel hoe ze er uit ziet."

Beetje hulp

Wie niet zo goed weet hoe onze koningin eruit ziet, krijgt een beetje hulp van meester Bas. "Ik heb ze op het digibord foto's laten zien van onze koningin. Voor sommige kinderen was het toch een beetje lastig hoe ze er ook alweer uit ziet. En welke kleuren ze moeten gebruiken. Maar uiteindelijk is het helemaal goed gekomen en ben ik ben trots op ze. Er zitten echt hele mooie dingen tussen."



Kritisch

Maar hoe trots meester Bas ook is, de kinderen blijven toch kritisch op hun meesterwerken. Isis: "Ik vind het schilderij wel mooi geworden, maar de ogen van Máxima zijn iets te groot."









Toch hebben Lieke, Isis en Jur goed over het schilderij nagedacht. Lieke: "De achtergrond is groen want dat is de lievelingskleur van Máxima."









Ook Jiske, Floris en Christian zijn niet helemaal tevreden. Jiske biecht op: "Bij ons is haar hoofd een beetje te groot geworden. Maar het is toch wel mooi."

Floris: "En we hebben tijdens het schilderen veel plezier gehad, het was leuk om te doen."



Plekje in het paleis

De meeste kinderen zijn blij met het eindresultaat. Sem: "Ik denk dat Máxima dit wel in het paleis aan de muur zou willen hangen. Zeker weten!" Maar Máxima heeft pech, want de schilderijen hangen vanaf dinsdag in de etalage van winkels in Son en Breugel. Zodat iedereen ze kan bewonderen.



Het is al een jarenlange traditie dat leerlingen van de basisscholen het dorp rond Koningsdag versieren. Eerder maakten ze onder meer al kronen en borden. Alle zeven basisscholen, de Emiliusschool en de Brinken van Zonhove en de buurtvereniging doen enthousiast mee. De makers van de drie mooiste schilderijen winnen een prijs.