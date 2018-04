Wie is de boomhakker van Berlicum? Man met bijl sloopt bijna twintig bomen

BERLICUM - De bossen van Berlicum worden onveilig gemaakt door een geheime boomhakker. Hij heeft al bijna twintig bomen onherstelbaar vernield. Dat meldt de politie op Facebook.

Niets is veilig voor de boomhakker. Eiken worden met een bijl bijna geveld. De bomen blijven zo op een klein stukje balanceren. Dat zorgt voor levensgevaarlijke toestanden voor natuurliefhebbers die nietsvermoedend rondwandelen. De bomen kunnen al bij een klein zuchtje wind omklappen.

'Zeer agressief'

Volgens een van de mensen die dichtbij het bosgebied Engelenstede woont, is de dader al een tijdje actief. "Zeker sinds januari." De boomhakker is een keer betrapt door een wielrenner. Toen deze hem op zijn vernielzucht aansprak, werd de man met de bijl 'zeer agressief'. De wielrenner kon op tijd wegkomen en heeft het incident gemeld aan de politie.

Ook een vrouw die met haar hondje aan het wandelen was, stootte op de illegale boomhakker. Zij is enorm geschrokken en durft het natuurgebied niet meer in.

Touwen doorgesneden

In de buurt van de vernielde bomen, ligt ook een survivalbaan. Daarvan zijn enkele touwen afgelopen maand bewerkt en nét niet helemaal doorgesneden. Hierdoor lopen gebruikers van de survivalbaan kans om zich flink te blesseren als een van de touwen knapt. Omwonenden vermoeden dat het gaat om een en dezelfde dader.

De gemeente Sint-Michielsgestel, waartoe Berlicum behoort, heeft aangifte gedaan. Het wijkteam van de politie zal extra surveilleren en hoopt met tips van getuigen de natuurvandaal op te pakken.

Wie informatie heeft over de geheime boomhakker(s) kan bellen met 0900-8844.