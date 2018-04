EINDHOVEN - Eindhoven Airport waarschuwt voor topdrukte tijdens de meivakantie die komend weekend begint. In die twee weken verwacht de grootste regionale luchthaven van Nederland 315.000 passagiers. Dit zijn er 15.000 meer dan vorig jaar.

Om problemen te voorkomen roept de directie van het vliegveld de reizigers op om vooraf een parkeerplaats te reserveren, of om met het openbaar vervoer te komen.



Aanhoudende groei

Het toegenomen aantal passagiers tijdens de meivakantie past binnen het plaatje van aanhoudende groei van de luchthaven. Over de eerste drie maanden van dit jaar kwam dit aantal uit ruim op 1,2 miljoen reizigers; 12 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2017.



De toename van het aantal reizigers komt doordat er meer werd gevlogen, de vliegtuigen voller zaten en omdat het aantal bestemmingen vanaf Eindhoven Airport is gestegen.



Nieuw record

Hoewel het jaar nog maar aan het begin staat denkt de luchthaven over heel 2018 een nieuwe recordaantal passagiers te vervoeren, namelijk 6,2 miljoen. En daarmee wordt dan het oude record van 5,7 miljoen reizigers van vorig jaar met 10 procent overschreden.



Het totaal aantal vliegbewegingen - dus starts en landingen - over dit jaar wordt geschat op 39.500. Dit is een stijging van 8 procent. Hiermee blijft de luchthaven 1000 bewegingen onder het maximum toegestane aantal in de vergunning, ook om nog ruimte te houden voor eventuele uitwijkvluchten van andere luchthavens.