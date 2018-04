Brand bij Kwik-Fit in Etten Leur zorgt voor grote zwarte rookwolken

ETTEN-LEUR - In Etten-Leur is dinsdagavond brand uitgebroken in het magazijn van Kwik-Fit aan de Vosdonk. De brand zorgt voor grote zwarte rookwolken en stank, die onder meer in het zuiden van Etten-Leur te ruiken is.

De brand brak rond kwart over zes uit, aldus de Veiligheidsregio. Er was niemand meer in het gebouw aanwezig. In het magazijn worden onder meer autobanden opgeslagen.

De brandweer zet onder meer een schuimblusvoertuig en een redvoertuig in, laat ze weten. Rond 19.00 uur had de brandweer de brand onder controle.