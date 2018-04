Amber (18) is hard op weg om tieneridool te worden: 'Ik wil in volle stadions staan'

HALSTEREN - Amber (18) uit Halsteren maakt er geen geheim van: ze wil een tieneridool worden. Ze is één van de zeven leden van de zorgvuldig gestylde popgroep The Teenz. Maandag bracht de tienersensatie in de dop haar eerste 'echte' single uit: 'Never Nooit Gaan'. Een nummer dat werd geschreven door niemand minder dan Tjeerd Oosterhuis, de man achter hits van Gordon, Trijntje Oosterhuis en Madcon. Omroep Brabant sprak met het kersverse tieneridool.

Amber, valt lid zijn van een popgroep wel te combineren met school?

"Mijn klasgenoten vragen zich wel eens af of het wel te combineren is met school. Ik zit nu in 5 havo, dus mijn examens komen eraan. Maar ik probeer veel vooruit te werken en sta er op zich goed voor."

Hoeveel tijd ben je kwijt aan het repeteren voor The Teenz?

"Nu rond deze nieuwe single ben ik er eigenlijk wel elke dag mee bezig. Ik moet veel repeteren en optreden. En ik moet thuis ook allerlei songteksten instuderen of mijn danspasjes extra oefenen. Maar het is wel heel leuk om te doen."

Welke artiest is je grote voorbeeld?

"Ik heb een paar artiesten die ik echt goed vind. Anne Marie is wel een voorbeeld door hoe ze optreedt. Ze blijft lekker zichzelf. Lekker met beide benen op de grond."

Zoals elk nummer van een zichzelf respecterende tienerpopgroep heeft Never Nooit gaan een flitsende videoclip. Van strakke danspasjes en zelfverzekerde loopjes langs schoolkluisjes tot zwoele blikken in de camera, alle ingrediënten zijn er. Zelfs het deuntje blijft tot vervelens toe in je hoofd zitten. En dus is Amber niet bang om groot te dromen: "Ik hoop dat we met The Teenz echt heel groot worden. Dat we mogen optreden in grote stadions."

Lees verder onder de video.







Tieneridolen kunnen vaak ook niet meer normaal over straat. Ben je niet bang dat je straks overal herkend wordt? Dan kun je nooit meer rustig een ijsje gaan eten of een frietje halen bij de snackbar...

"Dat lijkt me eigenlijk wel leuk, haha."

Heb je al handtekeningen moeten uitdelen?

"Ja, een paar keer. Vorig jaar mochten we op het Tinafestival optreden. Daar waren echt heel veel tieners. Toen heb ik best veel handtekeningen moeten uitdelen."

Heb je een beetje een praktische handtekening? Een tieneridool moet er heel veel in korte tijd kunnen uitdelen...

"Ik ben wel tevreden over mijn handtekening, maar hij is wel lang. Misschien moet ik nog iets oefenen op een kortere handtekening."