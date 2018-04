Supporters FC Den Bosch mogen weer op M-Side zitten

DEN BOSCH - Supporters van FC Den Bosch mogen vanaf komend voetbalseizoen weer plaatsnemen op de stoeltjes van de Oosttribune van stadion De Vliert. De gemeente stelt wel drie voorwaarden aan opening van de tribune, die dit seizoen gesloten werd. Volgens de gemeente, politie én de club was de constructie van de tribune niet veilig genoeg. Maar de sluiting had ook te maken met ongeregeldheden op de Oosttribune (M-Side).

De bouwkundige gebreken van de M-side moeten worden opgelost, eist de gemeente. De Bossche Investerings Maatschappij (BIM) is gevraagd hierover in gesprek te gaan met FC Den Bosch om in kaart te brengen welke maatregelen nodig zijn.

Ook moet de fysieke veiligheid aan de oostkant van het stadion in orde zijn. Het gaat onder meer om het hekwerk bij de bussluis en de toegangspoort van de tunnel naar de Oosttribune.

De maatregelen rond de veiligheid moeten voortgezet worden. Voordat de Oosttribune opnieuw in gebruik kan worden genomen, moeten er eerst nieuwe afspraken worden gemaakt over de sociale veiligheid, meent de gemeente. "Onder meer door supporters te verplaatsen, stadion- en omgevingsverboden, maatregelen voor de kaartverkoop en vervoersregelingen en beveiliging van het stadion."

De supportersclub Den Bosch was niet bereikbaar om een reactie te geven.