Brand bij papiergroothandel in Veldhoven, rookwolken in wijde omgeving te zien

VELDHOVEN - Er is brand uitgebroken bij papiergroothandel Box aan de Knegselseweg in Veldhoven. De brand is door de brandweer opgeschaald tot een middelbrand.

Meerdere brandweerwagens zijn aanwezig om het vuur te blussen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien.