Mariëlle Markgraaff uit Helmond waarschijnlijk door bekende vermoord

HELMOND - Mariëlle Markgraaff uit Helmond is vermoedelijk door een bekende vermoord. De 37-jarige vrouw werd op 22 februari 2016 gewond op een fietspad gevonden, terwijl ze het hondje dat ze die avond uitliet nog in haar armen had. De dader had haar met een massief voorwerp geslagen.

"Het lijkt niet om een beroving te gaan, er is niets weggenomen", aldus een politiewoordvoerder dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht. "Gezien de kracht waarmee ze met een massief voorwerp op haar hoofd is geslagen, lijkt het om een emotionele daad te gaan. Maar wie de dader is, is ons een raadsel. Heeft ze ruzie gehad met iemand, was er iemand die wraak wilde nemen? We weten het niet. Mogelijk dat de dader haar heeft opgewacht op de Bakelsedijk."

Met haar ex had Mariëlle een goede band. Na de scheiding ging ze met haar twee dochters van tien en twaalf jaar oud tijdelijk op het woonwagenkamp bij haar moeder wonen, waar ze ook was opgegroeid.

Een kleine twee maanden na haar dood werd een man aangehouden als verdachte. De Helmonder werd binnen een week alweer vrijgelaten. "We konden hem niet aan de moord linken, hij is ook geen verdachte meer."

Sporenonderzoek bij riolering

Vorige week werd door de politie aanvullend sporenonderzoek gedaan in de buurt van het fietspad. Putten die uitkwamen op het riool werden onderzocht, maar dit leverde niets op. Het sporenonderzoek gaat nog door.

Inmiddels is de moeder van Mariëlle ook overleden. Aan een gebroken hart, volgens haar zus. Het betekent dat de twee dochters naast hun moeder ook hun oma moeten missen.

Bij het uitlaten van de hond is Mariëlle nog gezien door een fietser, die vertelt heeft dat er ook een brommer reed. De politie zoekt de bestuurder van die brommer, die het slachtoffer mogelijk als laatste heeft gezien voordat ze geslagen werd.

Er is een beloning van 15.000 euro beschikbaar voor de tip, die leidt naar de dader of daders.