Tilburg Trappers heeft nog een overwinning nodig voor titel

TILBURG - De ijshockeyers van Tilburg Trappers hebben nog maar één overwinning nodig om opnieuw tot kampioen van de Oberliga te worden gekroond.

Trappers won dinsdagavond met 6-1 op eigen veld van het Duitse Deggendorfer SC. Opnieuw een ruime winst voor de Tilburgers, een week geleden werd het eerste onderlinge duel liefst 9-3 voor Trappers.

LEES OOK: Bijna dubbele cijfers voor oppermachtige Trappers in eerste finaleduel, tweede duel verloren

Opmerkelijke nederlaag

Opvallend genoeg ging Trappers afgelopen weekeinde in Duitsland onderuit, waardoor de titelstrijd weer spannend werd.

De beslissing kan vrijdag in Duitsland vallen. Als de Tilburgers daar winnen van Deggendorfer SC is de derde titel in de Oberliga op rij een feit. Er wordt vrijdagavond vanaf 20.00 uur gespeeld.