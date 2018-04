Valkenswaards raadslid Ruud van Dijk gaat vrijuit: 'Geen belangenverstrengeling'

VALKENSWAARD - Het Valkenswaardse raadslid Ruud van Dijk heeft zich niet schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Dat concludeert een onafhankelijke onderzoekscommissie. In een 74 pagina's dik rapport staat dat er geen bewijzen zijn dat Ruud van Dijk als vastgoedondernemer misbruik maakte van zijn positie in de gemeenteraad.

Van Dijk, die in de gemeenteraad zit voor Valkenswaard Lokaal, kwam in opspraak na een groot artikel in het Eindhovens Dagblad. Daarin werd de suggestie gewekt dat hij zich als vastgoedondernemer schuldig maakt aan belangenverstrengeling. Van Dijk staat bekend als een 'getapte jongen' en is in Valkenswaard populair. In 2002 kwam hij ook al in opspraak. Hij moest toen aftreden als wethouder na geruchten over corruptie. De rijksrecherche deed onderzoek, en kon ook toen niets onrechtmatigs vinden.

Karaktermoord

Ruud van Dijk reageert furieus: "In dat rapport staat wat ik al wist, er is niets. De karaktermoord heeft niet alleen mij diep geraakt, maar ook mijn vrouw en vrienden. Ik laat het er niet bij zitten. Dit is een heksenjacht". Van Dijk gaat de twee journalisten die het artikel schreven aanklagen.

In het rapport, dat donderdagavond in de gemeenteraad wordt besproken staan wel aanbevelingen om zorgvuldig om te gaan met verschillende belangen. Op de vraag of Ruud van Dijk integer is antwoord commissievoorzitter Dick de Cloe: "Wij hebben niets kunnen vinden".