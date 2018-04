Opnieuw Van Gogh naar Den Bosch: Noordbrabants Museum koopt stilleven voor 2,5 miljoen

DEN BOSCH - Het Noordbrabants Museum in Den Bosch heeft opnieuw een schilderij van Vincent van Gogh gekocht. Het gaat om het werk 'Stilleven met flessen en schelp' dat Van Gogh in 1884 schilderde in Nuenen. Museumdirecteur Charles de Mooij bevestigt de aanwinst woensdagochtend tegenover Omroep Brabant. Het museum heeft 2,5 miljoen euro betaald voor het stilleven. "Geen koopje, maar een gangbare prijs", zegt De Mooij.

Het museum kocht het schilderij, dat in het bezit was van een particulier in het buitenland, enkele dagen geleden. Het werk wordt beschouwd als een van de beste stillevens uit de Brabantse periode van Van Gogh. Na een kleine restauratie zal het schilderij vanaf het najaar te zien zijn in het Noordbrabants Museum in Den Bosch.





Het krijgt een ereplaats in de al bestaande presentatie over Van Goghs vroege, Brabantse periode. Het stilleven is het derde werk van Van Gogh sinds december 2016 dat het museum heeft gekocht. Museumdirecteur De Mooij is verguld met de aankoop: “We staan er zelf ook van te kijken: drie zulke geweldige aanwinsten in zo’n korte tijd."

Het museum denkt volgens hem na over een speciale Van Gogh-vleugel, zo beaamt hij woensdagochtend in het programma WAKKER op Omroep Brabant radio. "Het gaat heel snel. En dat was niet onze bedoeling. Maar als de kans zich voordoet, dan moet je proberen toe te slaan. En dat is weer gelukt."

Het werk werd eerder voor 3,5 miljoen euro te koop aangeboden op de internationale kunstbeurs TEFAF 2018 onlangs in Maastricht. Het Bossche museum betaalde dus 2,5 miljoen. Het museum werd in februari, voor de TEFAF, getipt dat het schilderij te koop zou worden aangeboden. "Maar je praat niet over klein bier", legt De Mooij uit. Het eens worden over de prijs van 2,5 miljoen kostte twee maanden.

Het schilderij kon worden gekocht dankzij een lening van de provincie Noord-Brabant van 1,5 miljoen. Het resterende bedrag is afkomstig van de jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij, een erfenis van de in 2012 overleden Th.M.J.A. Verstappen en Het Noordbrabants Museum Fonds. Dit fonds is vorig jaar opgericht om de aankoop van bijzondere kunstwerken, restauraties en projecten mogelijk te maken.

Wat zien we?

Vanaf eind 1883 woonde Vincent van Gogh bijna twee jaar in Nuenen. Tussen november 1884 en april 1885 schilderde hij negen stillevens, waaronder Stilleven met flessen en schelp. Op het schilderij zijn van links naar rechts twee flessen, een tijger-kaurischelp, een houten cilinder op een koperen basis, een rookstel en een (kruit)hoorn te zien.

Het schilderij is vuil. En daarom is het niet vóór het najaar te zien in het Noordbrabants Museum. "In de loop der jaren zijn beschadigingen weggewerkt en de kleur waarin dat is gedaan, is verdonkerd ten opzichte van de rest", legt De Mooij uit, Dat moet dus eerst weer worden hersteld.

Andere Van Goghs

In november vorig jaar kocht het Noordbrabants Museum een ander werk van Van Gogh: de Collse Watermolen. Museumdirecteur Charles de Mooij bood toen telefonisch zo'n drie miljoen euro toen het schilderij in New York op een veiling werd verhandeld. Daarmee was het Bossche museum de hoogste bieder.

Donderdag 14 december kwam de Colls Watermolen thuis in Brabant. Een jaar daarvoor verwierf het museum de aquarel De tuin van de pastorie te Nuenen van Van Gogh. Daarvoor werd een miljoen euro neergelegd.