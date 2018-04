Weer chalet uitgebrand op camping De Rooye Asch in Handel

HANDEL - Als de bewoners van een chalet in Handel deze woensdag in hun park van het mooie weer hadden willen genieten, dan komen ze van een koude kermis thuis. Hun vakantiewoning, die staat op camping De Rooye Asch, is woensdag in alle vroegte in vlammen opgegaan. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De brandweer kreeg rond tien over zeven de melding van een bosbrand aan de Haveltweg. Uiteindelijk bleek alleen het chalet in brand te staan en is de natuur nauwelijks schade toegebracht.



Oorzaak onbekend

Binnen een uur kon het sein brand meester worden gegeven, maar de woning kon wel als verloren worden beschouwd, zo meldt een woordvoerder van de brandweer. Over de oorzaak niks bekend.







Een paar weken geleden brandden nog drie van zulke woningen op het recreatieoord af.