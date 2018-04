Zo begroet de zon de eerste zomerse dag van het jaar [FILMPJE]

OISTERWIJK - Het kan woensdag in Eindhoven en omgeving zomaar 25 graden worden. Zomerse temperaturen in de lente! Op deze mogelijk eerste zomerse dag van het jaar namen wij woensdagochtend een kijkje op de Kampina bij zonsopkomst. Het was nog een klein beetje fris. Maar het belooft een prachtige dag te worden: de zon blijft tot zonsondergang onafgebroken schijnen.





De zuidoostenwind waait woensdag slechts zwak tot matig. De temperatuur zal dan ook snel oplopen naar zo’n 23 graden in het westen van de provincie tot dus 25 graden in Eindhoven en omgeving. Overigens geen datumrecord, op 25 april 1952 werd het 25,3 graden in Eindhoven laat MeteoGroup weten.





Wanneer je woensdag lang in de zon blijft, is het advies vooral te blijven smeren.

Donderdag houdt het prachtige weer aan. Het wordt zelfs nog wat warmer met temperaturen die in het oosten van de provincie kunnen oplopen tot maar liefst 27 en lokaal zelfs 28 graden. Dat zijn volgens MeteoGroup wel recordwaardes.