Het is lente en de natuur (inclusief Frans Kapteijns) is niet meer te houden

OISTERWIJK - Het lijkt wel alsof de natuur ontploft is de afgelopen dagen. Bomen kleuren in no-time groen, overal duiken bloemen op en ineens zijn onze tuinen weer bevolkt door vogels. Dat is niet gek, zegt boswachter Frans Kapteijns: “De natuur stond gewoon te wachten totdat het mooi weer werd.”

“Ik zie de katjes van de berk, de bloesem van de Amerikaanse vogelkers en ik hoor allemaal vogelgeluiden, alles is bezig om die lente te verwelkomen. Het is gewoon fantastisch om buiten te zijn”, vertelt Kapteijns enthousiast.

Met de natuur is boswachter Kapteijns zelf ook niet meer te houden, alles is in beweging en daar wordt hij, op een positieve manier, onrustig van. “O ja! Ik ben elke dag heel vroeg buiten. Ik word gewoon heel ongeduldig, want ik heb een hoop nog niet gezien. Ik moet dus gewoon naar buiten.”

De vooruitzichten

Het goede weer heeft de natuur een boost gegeven, maar er komt meer. Het wordt nog warmer de komende dagen. Kapteijns: “Deze dagen gaan dingen echt open springen, het gaat nu even heel snel.”

Na het weekend gaat het kwik weer zakken, maar volgens boswachter Frans is de natuur dan niet meer te remmen: “Als het eenmaal is ontsprongen, dan gaat het stevig door, dan maakt een temperatuurverschil van tien graden niet zoveel meer uit.”