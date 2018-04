Zo geniet en profiteert Brabant van de heerlijke lentezon

BREDA - Leve de lente! Eindelijk kunnen we in Brabant van het heerlijke zonnetje genieten. Hoe wij dat doen, onderzoekt verslaggever Tom van den Oetelaar. Hij is op deze prachtige dag op pad in de provincie.

Weg met de winterbanden

Een plek waar ze op een heel eigen manier van het weer genieten is in de autogarage van Rik Broos in Bavel. De garagehouder verwisselt vandaag zo'n zestig setjes winterbanden. "Zo zijn we lekker bezig hè!"



Proost!

Op de Havermarkt in Breda is ook goed te doen. Op woensdagochtend hebben de eerste terrasgangers al plaatsgenomen op een aangelegd 'zandstrandje'. "Wij werken mee aan de zomer en daar ben ik best goed in", zegt een jongeman met een drankje in zijn hand. Proost!