Modeketen SuperTrash maakt doorstart, winkel in Breda blijft open

BREDA - Modebedrijf SuperTrash maakt een doorstart. De onderneming, die jarenlang in handen was van de Waalwijkse ondernemer en tv-persoonlijkheid Olcay Gulsen, ging eind vorige maand failliet. De winkel in Breda maakt onderdeel van de doorstart.

Een groep investeerders heeft de voorraden en inventaris van de vijf eigen winkels en de intellectuele eigendomsrechten gekocht van de curator. Naast de winkel in Breda blijft ook de SuperTrash-winkel in Roermond open. Naar de toekomst van de winkels in Laren, Utrecht en Arnhem wordt nog gekeken.

Gulsen kocht SuperTrash in 2009 en bouwde het bedrijf uit. In februari trok ze zich terug als topvrouw van de modeketen. Een maand later werd het faillissement aangevraagd.

