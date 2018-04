Jongens proberen man (47) in scootmobiel te beroven, slaan hem met stok

OOSTERHOUT - De politie is op zoek naar twee laffe jongens die dinsdagavond in Oosterhout een 47-jarige man in een scootmobiel probeerden te beroven. Dat gebeurde iets na acht uur vlakbij winkelcentrum Zuiderhout. Het gaat om twee blanke jongens van 16 tot 20 jaar oud.

Het slachtoffer werd door de twee jongens benaderd ter hoogte van de Lidl-supermarkt. Een van hen probeerde de mand aan zijn scootmobiel te pakken. Toen de 47-jarige Oosterhouter diens hand wegduwde, werd hij door de andere jongen geslagen met een stok. Het tweetal ging er vandoor toen het inmiddels bloedende slachtoffer lawaai begon te maken. Zij vluchtten richting de Azaleastraat.

De politie is op zoek naar getuigen. Beide knapen droegen hoodies. De ene was zwart van kleur, de andere lichter. Een van de daders had kort en donker haar.