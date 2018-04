Slachtoffer dodelijk ongeluk in Best is man uit Sint-Oedenrode (86)

BEST - De man die dinsdag om het leven kwam bij een ongeluk in Best woonde in Sint-Oedenrode. Hij was 86 jaar. De verkeersspecialisten van de politie zijn nog bezig met het onderzoek naar de precieze toedracht.

Het ongeval gebeurde dinsdagmiddag rond kwart voor twee op de Sint-Oedenrodeseweg. De man kwam op zijn fiets in botsing met een bestelbusje.

Reanimatie ter plaatse mocht niet baten. De weg was na de aanrijding een tijdje afgesloten.