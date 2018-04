BioConnection in Oss: van heilzame stof naar medicijn

OSS - De ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen waarmee een doorbraak kan worden bereikt in de genezing of behandeling van bepaalde ziektes. Dat is het terrein waarop BioConnection in Oss actief is en vooral met de exacte toepassing van deze medicijnen voor patiënten.

Het bedrijf in Oss zit aan het einde van de keten. “De heilzame stof moet eerst omgezet worden in een eindproduct zodat het effectief gebruikt kan worden door mensen. Bijvoorbeeld in de vorm van een pil, infuus of een spuit. Op de manier waarop het medicijn het beste zijn werk kan doen”, zegt Alexander Willemse van BioConnection.

Willemse: “De medicijnen waar wij nu mee bezig zijn komen pas over een paar jaar op de markt.” Terwijl het ene medicijn al bijna bij de apotheker ligt, is de volgende uitdaging al weer op komst. Het woord immuuntherapie valt. “Daarbij worden tumorcellen uit het lichaam van een patiënt gehaald. Die cellen worden behandeld en teruggebracht in het lichaam. Het eigen afweersysteem gaat dan de kankercellen vernietigen. Dat is voor ons spectaculair en uitdagend om aan mee te werken,” licht Willemse toe.





















