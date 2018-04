Toon Sweegers kon slechts week genieten van zijn Mercedes cabriolet

EINDHOVEN - Toon Sweegers was slechts een week eigenaar van de auto, waarin hij in zijn woonplaats Eindhoven op 11 of 12 april werd doodgeschoten. De politie spreekt van een opvallende, klassieke Mercedes cabriolet. Opsporing Verzocht heeft dit gemeld.

In dit programma werd ook gezegd dat niet duidelijk is wanneer precies de 51-jarige autosloper werd vermoord. De man werd donderdag 12 april, 's morgens vroeg, dood gevonden in zijn auto, die op een parkeerplaats stond aan Den Bult, in het stadsdeel Strijp.



Eén of meer schoten gehoord?

Sweegers was de avond tevoren op bezoek bij iemand in de buurt. Volgens de politie is nog niet duidelijk of het slachtoffer die woensdagavond of in de nacht van woensdag of donderdag is vermoord. Ze wil graag in contact komen met mensen die die avond of nacht één of meer schoten of andere opvallende geluiden hebben gehoord. Ook als het gaat om omwonenden of anderen die het nog niet nodig hebben gevonden de politie te waarschuwen.



Den Bult is een rustige straat, gelegen tussen de Strijpsestraat en de Schouwbroekseweg. Schoten die daar worden afgevuurd, zouden door omwonenden gehoord moeten kunnen zijn, meent de politie. Ze vraagt zich eveneens af wie Sweegers die dag heeft gezien, al dan niet rijdend in zijn wagen. Verder is de politie op zoek naar mensen die één of meer verdachte personen hebben waargenomen in en om Den Bult of bij die herkenbare Mercedes.



Op zoek naar camera's

De politie wil ook weten of mensen in de omgeving bewakingscamera’s hebben of dat iemand die dag, avond of nacht door de buurt heeft gereden en in zijn of haar auto een dashcam heeft.



Toon Sweegers, die getrouwd was, is woensdagmorgen gecremeerd in Eindhoven. Op de rouwadvertentie stonden teksten als ‘Alles komt goed…. Gas erop!’ en ‘In het harnas gestorven'.