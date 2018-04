Coke in oude sok gevonden... welk voetje hoort bij deze kous?

EINDHOVEN - De politie wil altijd het naadje van de kous weten. Maar nu is dat wel heel letterlijk. In Eindhoven vonden agenten namelijk een oude sok die tot de rand toe is gevuld met coke. De held op sokken van wie dit kledingstuk is, mag zich melden bij de politie.

Midden op het Stratumseind in Eindhoven vonden agenten de oude sok op straat. Bij de grote teen zat een klein gaatje. Daar stak iets wits uit. Toen de politie de kous nader ging onderzoeken, bleek het kledingstuk tot de rand toe gevuld met bolletjes en kleine envelopjes met coke.

Maandagmiddag stond Eindhoven natuurlijk in het teken van de huldiging van PSV. Het is niet zeker of een van de fans zijn sok heeft verloren tijdens het feestvieren.

Sok in beslag genomen

Volgens de politie heeft de hoeveelheid drugs in de sok een behoorlijke waarde. Toch was er niemand in de omgeving die z'n sok miste of die met één blote voet op straat stond.

Daarmee is de kous voorlopig dus af. De sok is in beslag genomen en de drugs worden vernietigd. Als de eigenaar van het kledingstuk koude voeten krijgt, mag hij zich melden bij de politie.