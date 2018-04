DAF Trucks viert 90-ste verjaardag met internationale vakpers

EINDHOVEN - Journalisten uit de hele wereld zijn deze week bij DAF Trucks in Eindhoven om verslag te doen van het 90-jarig jubileum van de vrachtwagenbouwer. Op 1 april 1928 begon Hub van Doorne namelijk een kleine constructiewerkplaats aan de Tongelresestraat 27 in Eindhoven, wat begon met las- en smeedwerk voor lokale bedrijven zoals Philips. In 1932 ging het bedrijf aanhangwagens maken, wat resulteerde in de naam DAF; Van Doorne's Aanhangwagen Fabriek.

Nu is DAF wereldwijd bekend als vrachtwagenbouwer, maar natuurlijk maakte het bedrijf in de jaren zestig en zeventig ook de opvallende DAF personenauto's met 'het pientere pookje', de variomatic. Maar dit bedrijfsonderdeel werd in 1975 verkocht aan Volvo. Een groot deel van die geschiedenis is terug te vinden in het DAF-museum, dat is gevestigd in die voormalige constructiewerkplaats waar het in 1928 allemaal begon.



Trucks

In 1949 werd de eerste DAF truck gemaakt en veranderde de bedrijfsnaam in Van Doorne’s Automobiel Fabriek. De onderneming zoals we die vandaag kennen, begon vorm te krijgen. DAF maakt nu alleen nog vrachtwagens. Dat gebeurt in de fabrieken in Eindhoven, het Belgische Westerlo en het Britse Leyland. Vanaf 21 mei rollen daar in totaal 250 trucks per dag van de van de band; een recordaantal in de geschiedenis van het bedrijf.





De geschiedenis van DAF kent niet alleen hoogtepunten; er waren ook diepe dalen. Zoals de surseance van betaling begin februari 1993, waardoor ontslag - zonder sociaal plan - dreigt voor ruim 5000 medewerkers in Nederland. Bij de DAF-fabrieken in het Britse Leyland, in Duitsland en in Spanje moeten ruim 6000 mensen vrezen voor hun baan. Onder het bewind van curator Louis Deterink maakt het bedrijf nog die maand in afgeslankte vorm een doorstart.Voor veel (oud)medewerkers staat de datum zaterdag 27 fabruari 1993 in het geheugen gegrift. Die ochtend kon het twee kanten op. De postbode bracht je een ontslagbrief óf je kreeg een brief(je) waarin stond dat je mee mocht met de doorstart van DAF . Uiteindelijk mag de helft van de medewerkers mee met 'het nieuwe DAF Trucks NV'. De vier oude werkbedrijven van DAF worden failliet verklaard en duizenden medewerkers moeten aankloppen bij de Sociale Dienst.Die jaar later wordt DAF ingelijfd door de Amerikaanse branchegenoot Paccar, dat vooral bekend is van de vrachtwagenmerken Kenworth en Peterbilt. Onder het veel grotere moederbedrijf is DAF Trucks weer helemaal opgebloeid en breken zowel de omzet als het aantal geproduceerde vrachtwagens oude records.Het 90-jarig jubileum van DAF Truck wordt min of meer in besloten kring gevierd. Op 2 april - de dag na Pasen - was er gebak voor alle ruim 10.000 medewerkers. Voor de internationale vakpers zijn er in Eindhoven presentaties over allernieuwste DAF-producten. Donderdag kijkt het bedrijf terug in de eigen geschiedenis én blikt het vooruit. Op de testbaan in Sint Oedenrode zullen historische DAF-modellen hun rondjes rijden, waarna er 's middags een demonstratie is van 'truck platooning'. Hoe dat werk, wordt hieronder uitgelegd in de video.