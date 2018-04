Vrouw zwaargewond bij botsing met vrachtwagen in Breda

BREDA - Een vrouw met een rollator is woensdagmiddag zwaargewond geraakt nadat ze was aangereden door een vrachtwagen. Het slachtoffer is met de ambulance naar het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Dat gebeurde rond halfdrie op de Genhoesstraat in de omgeving van winkelcentrum De Burcht in Breda. Volgens omstanders zou de vrouw onder de vrachtwagen terecht zijn gekomen. De straat is afgezet voor onderzoek.

Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Ook de ernst van haar verwondingen is nog niet bekend. Mensen die het ongeluk zagen gebeuren, krijgen Slachtofferhulp aangeboden.