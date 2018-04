Tilburgse 'lievelingsneef' van pleger kasteelmoord moet vijftien jaar de cel in

BRUGGE - Volgens de rechtbank in de Belgische stad Brugge staat 'afdoende' vast dat Roy L. uit Tilburg 'met kennis van zaken' betrokken was bij de kasteelmoord in de Vlaamse plaats Wingene. Slachtoffer van dit delict was Stijn Saelens, de bewoner van het kasteel. Hij werd in januari 2012 doodgeschoten. Roy L. is vijftien jaar gevangenisstraf opgelegd; justitie eiste twee maanden geleden nog 24 jaar cel en vijftien jaar tbs.

De man die hem heeft omgebracht, de Eindhovense crimineel Ronnie van B., kon niet worden veroordeeld. Van B. overleed enkele maanden na de kasteelmoord, hij was ernstig ziek.



Van B. huurmoordenaar

Roy L. is een 41-jarige werkloze schilder, die een vriendin en twee kinderen heeft. Volgens zijn moeder is hij 'een goede gezinsman, die niet tegen onrecht kon.' De Tilburger was de lievelingsneef van Ronnie. De Eindhovenaar was als huurmoordenaar ingeschakeld door de vriend van de schoonvader van Saelens. Roy was die laatste januaridag van 2012 met zijn oom vanuit Eindhoven naar Wingene afgereisd. Ronnie schoot Saelens dood, waarna ze samen het lijk van de projectontwikkelaar uit het kasteel hebben gesleept en tien kilometer verderop in een put dumpten.



Roy heeft overigens lange tijd volgehouden dat hij niet op de hoogte was van wat zijn oom van plan was. Hij zou zelfs niet hebben geweten dat Ronnie een pistool op zak had, terwijl zijn oom er juist om bekend stond dat hij altijd gewapend was. Bovendien weigerde Roy aanvankelijk mee te werken aan het justitieel onderzoek. In een verklaring zei hij zich 'genaaid' te voelen door zijn oom. Ook zei hij dat hij kan leven met een straf, "maar maak geen moordenaar van me."



Overleg bij McDonald's Veldhoven

Over de moord is verscheidene keren overleg gepleegd bij de vestiging van McDonald's in Veldhoven, zo bleek uit onderzoek. Ook zijn de twee familieleden samen, in de aanloop naar het delict, verschillende malen naar België gereden en is belastend materiaal gedistilleerd uit het onderling telefoonverkeer. Dat Ronnie voor de moord betaald was, werd onderschreven door familie van hem, die tijdens urenlange verhoren vaststelde dat hij na januari 2012 ineens minder krap bij kas zat. Een deel van dat bedrag, 10.000 euro, heeft Roy later opgehaald bij een van de drie andere verdachten. Van Ronnie had hij in een eerder stadium al 4.500 euro gekregen.



Tot dertig jaar geëist

Voor de uitspraken van de rechter, die ruim twee uur hebben geduurd, hadden zich heel veel journalisten, cameralieden, fotografen en andere geïnteresseerden verzameld in de rechtbank. Hier zijn ze ook in afwachting van de hoogte van de straffen die worden opgelegd aan drie andere mannen die een rol hebben gespeeld bij één van de meest geruchtmakende moordzaken in België. Tegen de beklaagden was tot dertig jaar geëist.



Van hen gaf Saelens’ schoonvader, André G., de opdracht tot de moord. Hem is 24 jaar opgelegd. De rechter nam zijn handelswijze zeer kwalijk. G. vermoedde dat Saelens één van zijn dochters had misbruikt en hij wilde zijn schoonzoon een lesje leren. G. schakelde Pierre S. in om Saelens uit de weg te laten ruimen. Deze S. kreeg 21 jaar. Evert de C., een Zeeuw en een bekende van Ronnie van B., verdwijnt 27 jaar de cel in. Alle vier de mannen moeten ook een schadevergoeding betalen.



Kans op beroep

Met de uitspraken lijkt de zaak, die al zo lang heeft geduurd, nog niet af te zijn. De kans is groot dat beroep zal worden aangetekend door justitie en/of de advocaten van de veroordeelden. Zo kunnen de families van Roy en wijlen Ronnie er evenmin een punt achter zetten.