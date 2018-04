Lekker plonzen: In strandbad de IJzeren Man is de zomer al begonnen

VUGHT - Het strandbad van de IJzeren Man in Vught is door het mooie lenteweer eerder open gegaan. Nog nooit zo vroeg in het seizoen konden zonaanbidders en zwemmers terecht op het strand en in het water.

De eerste echte liefhebbers van zon, strand en water zaten al ruim voor de vervroegde aftrap van het zomerseizoen te wachten bij de ingang van het strandbad. Greet zat om elf uur al bij de poort op een bankje te wachten terwijl het strandbad om twaalf uur zou open gaan. “Ach ik heb al een bakje koffie op in het restaurant dus het wachten is niet zo heel erg.”

Zomers genieten in april

Greet komt al decennia op de IJzeren Man, maar dat het strandbad zo vroeg in het seizoen de deuren opende is voor haar ook nieuw. “Lekker joh, die zon, de warmte en een beetje bruin worden.“

Voor het personeel is het de afgelopen dagen nog flink aanpoten geweest vertelt Dymphy Soeterings. “Omdat we eerder open zijn gegaan hebben we nog flink moeten aanpakken. Maar alles is klaar, het terras staat er mooi bij en het strand ligt er mooi bij. Laat maar komen.”

Welkom

Om twaalf uur is het zover: Dymphy Soeterings van ‘Costa de IJzeren Man’ gooit de poorten wijd open voor de eerste tien tot vijftien gasten, die het zomerseizoen 2018 vervroegd zijn ingegaan.