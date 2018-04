Succes Brabantse brandweerdrone zorgt nu voor landelijk netwerk

WOENSDRECHT - Er komt een landelijk netwerk van brandweerdrones in Nederland. De proef met onder meer de drone van de brandweer Midden- en West-Brabant is succesvol gebleken. Het is de bedoeling dat op alle plekken in Nederland binnen een uur een brandweerdrone kan worden ingezet.

Het korps Midden- en West-Brabant deed de afgelopen jaren ervaring op met de drone. Recent nog bij de natuurbrand in de Deurnese Peel. De drones van de korpsen Midden- en West-Brabant en de regio Twente zijn tot nu toe de enige in Nederland. Het is de bedoeling dat andere korpsen nu snel zullen volgen.



Noodhulp

Volgens commandant Diemer Kransen van de brandweer Midden- en West-Brabant zijn de extra ogen in de lucht van onschatbare waarde bij de bestrijding van branden maar ook bij grote calamiteiten: "Die dingen zitten in no-time in de lucht en geven ontzettend veel informatie aan de mensen op de grond. Ze zouden zelfs spullen zoals medicijnen kunnen vervoeren voor mensen in nood".



De drones zijn uitgerust met onder meer een infrarood camera. "Bij de Peelbrand stonden collega's versteld van de informatie die wij konden vergaren vanuit de lucht", legt drone-piloot Cees smits uit. Smits heeft drie collega's die hem assisteren. Twee mensen voor de veiligheid en een waarnemer in een commandowagen.



Nachtvluchten

De brandweerdrones bleven jarenlang noodgedwongen aan de grond vanwege privacyregelgeving. Nu die hobbel is genomen, hopen ze bij de brandweer snel toestemming te krijgen om ook 's-nachts te vliegen.