Patricia adopteerde twee achtergelaten katjes uit Fort Oranje: 'We hebben een groot poezenhart'

OOSTERHOUT - Taylor en Dita heten ze. En ze liggen dicht op elkaar gekropen in de schuur van Patricia Leijssen uit Oosterhout. De Dierenbescherming vond de twee zusjes op de ontruimde camping Fort Oranje in Rijsbergen. Voor de vrijwilligers van de werkgroep zwerfkatten is het soms dweilen met de kraan open bij de opvang van zwerfkittens, vooral de wat oudere dieren. Speciaal voor deze groep is de organisatie op zoek naar extra pleeggezinnen.

Een oudere zwerfkitten adopteren is niet populair. Het vergt een engelengeduld van het adoptiegezin. "In het begin laten ze zich nog niet aaien, ze zijn bang en blazen vooral", zegt Patricia, terwijl ze het luikje opent van de kooi van Taylor en Dita. "Ook kun je ze nog niet vrijlaten."

Aaien met de kwast

Patricia heeft een kwast met een lange steel, die ze gebruikt om de katten te aaien. "Het is heel handig om het met een kwast te doen", zegt Hetty Born, vrijwilligster bij de werkgroep zwerfkatten van de Dierenbescherming. "Want het is beter dat ze daar in hangen dan in je hand." Hoewel een adoptiegezin toch een beetje rekening moet houden met de nodige schrammen.

"Eigenlijk zijn we op zoek naar mensen die echt kattenmens zijn en dat niet erg vinden", zegt Hetty. "Een schattige pluizenbol wil iedereen. Hier zijn mensen met een beetje lef voor nodig." Maar zie ze maar eens te vinden voor zoveel zwerfkatten. Om het probleem te illustreren haalt Hetty een grafiekje tevoorschijn. Twee katten kunnen binnen twee jaar 240 familieleden voortbrengen.

'Veel voldoening'

Maar Patricia zou het iedereen aanraden om een oudere kitten te adopteren. Haar gezin heeft het eerder gedaan en heeft veel plezier beleefd aan de kat. "Wij hebben een groot poezenhart. Stapje voor stapje zie je dat het beter gaat. En dat is mooi, dat geeft veel voldoening. Als je tijd hebt om voor poezen te zorgen en je wilt er tijd in investeren, is het erg leuk. "

Taylor en Dita komen van de ontruimde camping Fort Oranje. De Dierenbescherming moet vaker ingrijpen op plekken als campings en recreatieparken. "Deze twee hebben we in redelijk goede toestand aangetroffen", vertelt Hetty. "We komen soms nog veel erger tegen." Het komt dus hoogstwaarschijnlijk wel goed met Taylor en Dita. Heb je interesse in het adopteren van een zwerfkat, dan kun je contact opnemen met de Dierenbescherming.