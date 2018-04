Hans Smolders wil niet meer in coalitie vanwege nieuwe D66-informateur

TILBURG - Voor Hans Smolders is het genoeg geweest. De partijleider van de Lijst Smolders Tilburg (LST) wil niet meer in de coalitie. Het besluit van de Tilburgse politicus komt nu bekend is geworden dat de nieuwe informateur van D66 komt.

Enkele weken geleden had Smolders veel kritiek op D66 omdat die partij niet met een door zijn partij benoemde informateur wilde spreken. Nu heeft Smolders zelf geen zin in een gesprek. Volgens hem wordt het zo een schijnheilig politiek steekspel.

Een rapport van de eerste informateur Philip Eijlander, zorgde afgelopen maandag voor een stevig debat. Smolders leek toen al buitenspel gezet. Verschillende partijen lieten weten klaar te zijn met Hans Smolders en zijn partij LST.

Coalitie vormen

Hans Dieteren is de tweede informateur die gaat proberen een coalitie te vormen in Tilburg. Dieteren is nog altijd verbonden aan D66 en zat in de jaren negentig voor die partij in de Tilburgse gemeenteraad. Dat stuit Hans Smolders tegen de borst.

De komende week wil informateur Dieteren met alle partijen gaan praten. De Lijst Smolders Tilburg laat dus nu weten niet met hem rond de tafel te gaan zitten.