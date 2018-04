Hirving Lozano brengt PSV weer op gelijke hoogte tegen Roda JC [LIVE]

KERKRADE - PSV werd zondag kampioen van Nederland en vierde maandag met veel fans die titel. Twee dagen later spelen de Eindhovenaren tegen Roda JC, de huidige nummer zestien van de eredivisie. Heeft het grote feest nog invloed op het veld of zet PSV een eerste stap naar een clubrecord aantal punten? Tussenstand: 1-1.

32' GOAL! Snelle gelijkmaker van PSV. Hirving Lozano gaat twee Roda JC-spelers voorbij. Hidde Jurjus ziet er niet goed uit bij het schot van de Mexicaan: 1-1. Vier topscorers nu met zestien goals in de eredivisie: Hirving Lozano (PSV), Fran Sol (Willem II), Alireza Jahanbakhsh (AZ) en Wout Weghorst (AZ).





29' GOAL! Tegen de verhoudingen in komt Roda JC op voorsprong in eigen huis. Jannes Vansteenkiste schiet in de verre hoek, Eloy Room heeft geen antwoord op de inzet van de Belg: 1-0.





28' Eloy Room is voor het eerst echt getest. Tsiy William Ndenge schiet van afstand. De stuit maakt het lastig, maar Room is alert en pakt de bal. Zo blijft het 0-0. Een stand die beide ploegen dit seizoen nog geen enkele keer na negentig minuten op het scorebord hadden staan.

22' Enorme kans voor Sam Lammers. De spits, voor het eerst in de basis dit seizoen, speelt zichzelf goed vrij. Hij neemt de tijd, maar schiet vervolgens zeer slecht. De bal vliegt hoog over het Roda-doel.

21' Hirving Lozano scoort de openingstreffer. Hij tikt een voorzet van Steven Bergwijn binnen. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük heeft echter gefloten. De Mexicaan tikte een tegenstander ongelukkig aan, de Roda JC-verdediger kwam daardoor ten val. Het was genoeg voor de arbiter om te fluiten.

19' Eerste mogelijkheid voor Roda JC. Tsiy William Ndenge schampt een voorzet van Gyliano van Velzen, de bal gaat uiteindelijk niet eens over de achterlijn.





14' Tweede kans van PSV. Tweede keer dat Roda JC voor die kans zelf in de fout gaat. Bart Ramselaar komt uiteindelijk op de rand van het strafschopgebied in balbezit. Hij produceert een rollertje, geen probleem voor Roda JC-goalie Hidde Jurjus.

13' Eerste kans voor Sam Lammers. Na slordig balverlies van Roda JC komen de Eindhovenaren in balbezit. Lammers loopt goed naar de eerste paal, maar komt niet goed uit om de strakke voorzet goed te kunnen schieten. Zijn inzet vliegt over.

9' Iedereen hield rekening met een fel Roda JC. De verwachting was dat de ploeg vanaf de aftrap vol druk zou zetten op de landskampioen. Dat is echter niet het geval. PSV controleert, Roda JC laat nog niet zien dat het vecht tegen degradatie.

5' Het duel speelt zich in de eerste vijf minuten vooral af op het middenveld. Daar speelt Jorrit Hendrix voor het eerst vanaf het eerste fluitsignaal met de aanvoerdersband om zijn arm.

1' De bal rolt. Roda JC heeft in eigen huis afgetrapt tegen PSV.

Clubrecord

PSV staat met nog drie wedstrijden te spelen op tachtig punten. Het clubrecord is 88 punten in één seizoen. Dat bereikten de Eindhovenaren in het seizoen 2014/2015, ook toen onder leiding van trainer Phillip Cocu. Als PSV tegen Roda JC de eerste stap zet, moet het ook nog winnen van ADO Den Haag en FC Groningen om het clubrecord te verbreken.

Cocu begint de jacht op het puntenrecord wel met een flink aantal wijzigingen. In vergelijking met de ploeg die zondag tegen Ajax aan de aftrap stond zijn er zes nieuwe spelers die beginnen tegen Roda JC. Jeroen Zoet, Santiago Arias, Nicolas Isimat, Gaston Pereiro, Marco van Ginkel en Luuk de Jong ontbreken in de basis.





Erehaag en felicitaties

Roda JC vormt voor kersverse kampioen PSV een erehaag bij de start van de wedstrijd. "Het is een mooie geste en getuigt van respect", zei trainer Robert Molenaar tegen Voetbal International. In het stadion hangen posters met felicitaties voor de Eindhovenaren.