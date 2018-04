Praten over zelfdoding op school: 'We willen niet dat dit nog een keer gebeurt'

Het toneelstuk 'Gun me dat ik ga' is speciaal gemaakt voor middelbare scholen

EINDHOVEN - Yoeri (19) is moe, hij voelt zich ellendig, en vooral schuldig dat hij elke dag denkt aan de dood. Hij wíl dood. Of hij het daar met iemand over heeft? Nee. Niet in het echt. Maar hij praat wel met wat stemmen in zijn hoofd.

Yoeri bestaat niet echt, maar is de hoofdrolspeler uit de nieuwe theatervoorstelling genaamd 'Gun me dat ik ga' van Ruud den Dekker uit Den Bosch. De voorstelling over zelfdoding duurt een uur en is speciaal gemaakt voor middelbare scholieren.

“We kunnen allemaal praten over geboorte, we hebben er de kleuren roze en blauw voor. Maar de dood heeft ook een kleur, en daar is niets mis mee”, vertelt Ruud. Hij interviewde voor het theaterstuk onder meer zeven jongeren met suïcide gedachtes. “Waarvan er, hoe triest ook, twee niet meer in leven zijn.”

Na de voorstelling kunnen de leerlingen in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen. Iedereen krijgt folders met informatienummers, zodat de leerlingen die liever een op een willen praten, weten waar ze terecht kunnen.

Top 4 zelfdodingen

Want dat er meer gesproken moet worden over de drang om dood te willen, dat is wel duidelijk. Brabant staat al jarenlang in de top 4 van aantal zelfdodingen. In 2016 maakten 306 Brabanders een einde aan hun leven. Landelijk waren dat er bijna 1900.

Daarom heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het afgelopen jaar met allerlei branches een hernieuwd plan van aanpak opgesteld om het aantal zelfdodingen te laten dalen. De zogenaamde suïcidepreventie agenda.

Meerdere initiatieven

Den Dekker is dan ook niet de enige die het lastige onderwerp suïcide bij jongeren ter sprake probeert te brengen. Ook bij het Alfrinkcollege in Deurne zijn ze er actief mee bezig. Ze hebben het daar zelf meegemaakt, een leerling die zelfmoord pleegt, vertelt directeur Rutger van Deursen.

“Het is heel complex als zoiets gebeurt. Je kunt er de vinger niet op leggen en je zit nog steeds met vragen”, zegt Van Deursen. “We wilden daarom meer doen dan alleen goed lesgeven.”

Zo raakte het Alfrinkcollege betrokken bij het STORM-project. Opgezet door onder meer de GGZ Oost-Brabant, de GGD, het Trimbos instituut en meer dan dertig scholen in Zuidoost en Noordoost Brabant. Het project biedt lesprogramma’s met als doel om depressie en zelfdoding onder jongeren te voorkomen.

Vragenlijst

Docenten worden bijvoorbeeld getraind om signalen van depressie te herkennen. Ook moeten leerlingen een vragenlijst invullen. Als daaruit blijkt dat een leerling depressief is, krijgen ze binnen 48 uur hulp.

Want een ding is zeker, wat ze in het verleden op het Alfrinkcollege hebben meegemaakt willen ze koste wat het kost voorkomen. “Elk kind dat je redt is er één.”

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.