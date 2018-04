Psycholoog: 'De boomhakker van Berlicum is een sadist, hij geniet van de pijn van een ander'

BERLICUM - De bossen van Berlicum worden al tijden opgeschrikt door een geheimzinnige boomhakker. Forensisch psycholoog Ernst Ameling denkt dat het hier gaat om een sadist. "Iemand die plezier beleeft aan lijden."

"Je moet het wel allemaal maar doen. Je moet een bijl meenemen en je moet in de juiste richting hakken zodat de bomen daar vallen waar mensen kunnen lopen", vertelt Ernst Ameling. De forensisch psycholoog denkt daarom dat er een sadist in Berlicum rondloopt.

"Gezien de intenties gaat het erom dat hij hele nare dingen wil doen. Dat het hier gaat om iemand die plezier beleeft aan het lijden, aan de pijn of aan de dood van een ander."

De boomhakker van Berlicum heeft al bijna twintig bomen onherstelbaar vernield door ze te vellen. Met een bijl gaat hij de bomen te lijf. Zo blijven ze op een klein stukje balanceren maar het minste of geringste zuchtje wind kan zo'n beschadigde boom laten omvallen.

Al met al levert dat levensgevaarlijke situaties op voor natuurliefhebbers die door de bossen wandelen. Volgens Ernst Ameling gaat het dus om een sadist. Maar er bestaat ook een kans dat de hakker bekendheid zoekt met zijn daden.

'Onbewust sporen achterlaten'

"Het zou heel goed kunnen dat iemand belangrijk wil worden omdat hij dat nooit is geweest", zegt Ameling. "Dat hij onbewust sporen achterlaat die naar hem toe leiden."

"Bij pyromanen zie je vaak dat ze heel belangrijk willen worden, dat ze aandacht willen. Maar ze willen ook niet in de gevangenis terecht komen. Uiteindelijk ontstaat er een soort gedrag waardoor ze gepakt kunnen worden. Ze laten een soort handtekening achter, zo noem ik dat altijd."

Agressieve boomhakker

Zo ver is het in Berlicum nog niet. De hakker is nog altijd onbekend. Een wielrenner en een vrouw met haar hondje zijn de man met de bijl ondertussen al een keer tegengekomen. Tegen beiden wandelaars was de boomhakker zeer agressief.

De gemeente Sint-Michielsgestel, waartoe Berlicum behoort, heeft aangifte gedaan. Het wijkteam van de politie zal extra surveilleren en hoopt met tips van getuigen de natuurvandaal op te pakken.

Wie informatie heeft over de mysterieuze boomhakker kan bellen met 0900-8844.