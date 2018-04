Brabantse supporters juichen in Ahoy massaal voor Van Gerwen: 'Als fan moet je hierbij zijn'

ROTTERDAM - De Premier League of Darts is voor twee avonden neergestreken in Ahoy Rotterdam en daar zijn de Nederlandse dartsfans maar wat blij mee. De supporters waren blij verrast met de extra avond. “Dit is ons derde jaar hier, het is echt fantastisch.”

De meeste fans die ruim een uur van te voren al voor de dichte deuren van Ahoy zaten te wachten, denken dat Van Gerwen het toernooi gaat winnen. Maar nog belangrijker vinden de meesten de sfeer. Zo is er voor de zaal een plek binnen waar supporters al in de stemming kunnen komen. “Binnen is de sfeer al hartstikke goed, super gezellig. Dit is het derde jaar dat we hier zijn en het is elk jaar feest.”

De Brabanders die in Ahoy aanwezig zijn, juichen vanavond vooral voor Van Gerwen. De darter uit Vlijmen is ontzettend populair en dat vindt deze fan ook.

In week vijf van de Premier League werd er een speeldag afgelast wegens de slechte weersomstandigheden, daardoor moest de PDC een oplossing bedenken om het die speeldag in te halen. Uiteindelijk werd er voor Ahoy gekozen. De tweede avond van de Premier League of Darts in Ahoy kwam goed uit voor sommige supporters. “Mijn vriend zei tegen mij: ‘Er komt een extra avond in Ahoy, ga je mee?’ Ja, wat denk jij dan?”

Al ver voor er ook maar één pijl is gegooid zit de sfeer er al goed in. "Ik moest er gewoon bij zijn", zegt een enthousiaste fan. "De sfeer is nu al zo goed. Als je er niet bij bent, dan moet je balen." Van Gerwen speelt vanavond tegen de Schot Peter Wright. De darter uit Vlijmen is al wekenlang de koploper, al baalde hij wel dat hij op de tweede avond uitkomt tegen Raymond van Barneveld.