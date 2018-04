Duizenden uren werk en een klein fortuin: deze verzamelaars hebben alles over voor hun collectie

EINDHOVEN - Flippo's, postzegels, knikkers; we hebben bijna allemaal wel eens iets verzameld. Maar bij sommige Brabanders neemt de verzamelwoede indrukwekkende vormen aan. Drie van deze verzamelfanaten werden in het SBS-programma Verzamelkoorts! geportretteerd en mogen hun collectie komend weekend laten zien bij een speciale tentoonstelling in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Wij spraken ze over hun collecties.





Elvera (54): verzamelt zeepjes

Elvera uit Valkenswaard heeft een verzameling van meer dan dertigduizend zeepjes die ze grotendeels in vitrinekasten in haar slaapkamer bewaart. Ze is nog op zoek naar een museum of tentoonstellingsruimte die een deel van haar collectie wil overnemen, want inmiddels is de collectie wel heel groot geworden.

Wanneer ben je begonnen met verzamelen?

"Ik was dertien. Ik was aan het oppassen, maar in plaats van geld kreeg ik een stuk zeep. Dat stuk rook heel lekker en ik was er heel zuinig op. Maar hij viel na een tijdje kapot. Mijn moeder beloofde dat ze hetzelfde stuk zeep voor me zou kopen, maar we konden hem nergens vinden. Vanaf dat moment ben ik op zoek geweest naar dat stuk zeep. Ik ging alle drogisten af en kocht dan stukken zeep. Zo groeide mijn verzameling."

"Ik heb altijd gezegd dat als ik dat eerste stuk zeep terugvind, dat ik dan stop met verzamelen, maar ik heb hem nooit meer teruggevonden. Ik ben ook naar de fabriek geweest waar hij is gemaakt, maar hij is al 37 jaar uit de productie. Ze hebben wel beloofd om voor me uit te kijken als ze de zeep tegenkomen. Nu is het vooral hopen dat een andere verzamelaar hem misschien nog heeft."

Wat is het pronkstuk uit je verzameling?

"Ik heb een heleboel pronkstukken. De meest bijzondere is denk ik een doos met zes zeepjes die ik met mijn eerste salaris heb gekocht. Van Bronley. Ik had die doos al jaren op het oog, maar ik kon hem nooit betalen. Een half jaar nadat ik die doos kocht, ging de drogist die ze verkocht failliet."

Wat is er zo bijzonder aan zeep dat je het blijft verzamelen?

"Zeep is Nederlandse cultuurgeschiedenis. Jonge mensen weten vaak niet eens meer wat een stuk zeep is. Ze zijn opgegroeid met die vloeibare troep. En het is heel leuk om te verzamelen, het ruikt heel lekker."

Gebruik je de zeep uit je verzameling ook?

"Nee, ik koop mijn gewone zeep bij de Etos, van die grote stukken. Die ruiken ook heel lekker."

Gert-Jan (36): verzamelt piratenmuziek

De muziekverzameling van Gert-Jan uit Standdaarbuiten bestaat uit zo'n tweeduizend elpees, tienduizend singles en een paar duizend cd's. Hij bewaart het allemaal in zijn 'bunker' onder het huis. "Ik vergeet bijna elke verjaardag, maar van muziek kan ik alles onthouden."

Wanneer ben je begonnen met verzamelen?

"Als kind van zes of zeven jaar werd ik aangestoken door mijn vader en oudere broers. Mijn vader werkte bij de radio en er stonden bij hem altijd overal draaitafels.

"Mijn eerste plaat heb ik gestolen van mijn broer. Dat was een singletje van Edelweiss: Bring me Edelweiss. Mijn broer draaide die altijd en ik vond het een heel lekker nummer. Ik heb het afgelopen carnaval nog gedraaid als dj in een tent met carnaval. Het dak ging eraf."

Wat is het pronkstuk uit je verzameling?

"Een plaat waar mijn vader oorspronkelijk helemaal verslaafd aan was: Ga niet weg van mij, van Bennie Nijman. Toen hij in 2012 overleed, hebben we het ook op zijn crematie gedraaid. Ik heb een stuk of vier versies van de single, maar ook nog het origineel van mijn vader. Daar zit alleen een kras op."

Tegenwoordig kan je muziek ook op je computer bewaren...

"Ja, maar er gaat niks boven het geluid van een plaat. Daar kan geen Spotify of YouTube tegenop. Ik heb bovendien een hele speciale draaitafel, de Technics 1200 SL. Die maakt het geluid extra bijzonder."

Joost (37): verzamelt Star Wars-spullen

Duizenden euro's en net zoveel uren heeft Joost uit Tilburg al in zijn Star Wars-verzameling gestoken. In het begin verzamelde hij 'alles', maar 'dat gaat nu echt niet meer, want er is zoveel van Star Wars te krijgen'.

Wanneer ben je begonnen met verzamelen?

"Ik was een jaar of acht. Mijn oudere broers hadden allemaal stripboeken van Star Wars. De figuurtjes als Stormtroopers en Darth Vader maakten echt heel veel indruk op me. De vormgeving was echt heel mooi. Toen ik daarna mijn eerste film zag, Return of the Jedi, was ik verkocht. Toen ben ik rommelmarkten af gaan zoeken naar figuurtjes en voertuigen van Star Wars. Ik legde er altijd zakgeld voor opzij."

Wat is het pronkstuk uit je verzameling?

"Mijn Darth Vader-pak is de kroon op mijn werk. Het is één van de drie enige officieel goedgekeurde pakken in Nederland. Die heeft tussen de drie- en vierduizend euro gekost."

"Het pak is helemaal zelf samengesteld. Ik ben 1 meter 98, dat is langer dan de meeste mensen op deze wereld. Heel veel onderdelen waren daardoor moeilijk te vinden. Het lastigst was de cape, die heeft mijn moeder uiteindelijk voor me gemaakt. Dat moest ook nog een keer opnieuw omdat de stof niet goed bleek te zijn."

Wat vind je zo leuk aan het verzamelen?

"Het leuke is dat ik deze hobby kan delen met andere verzamelaars. Het is een beetje kinderachtig om speelgoed te verzamelen, dus vooral in het begin vond ik het best gênant. Maar omdat ik het kan delen met andere fanatieke verzamelaars is het heel leuk."