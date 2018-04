Willem II op achterstand tegen een voorzichtige bekerfinalist Feyenoord [LIVE]

TILBURG - Willem II is na het gelijkspel van Roda JC tegen PSV zeker van handhaving in de eredivisie. Dat is voorlopige de enige winst van de woensdagavond. De ploeg van trainer Reinier Robbemond staat in eigen huis tegen Feyenoord met nog een kwartier te spelen met 1 - 3 achter.

77' Wellenreuther weet een vlammend schot van Basacikoglu tot een corner te verwerken. Die levert niets op waarna Willem ll vergeefs probeert uit te breken.

75' GOAL. Ogbeche laat zien hoe het wel moet. Als de gehele verdediging van Feyenoord de bal mist na een corner, knikt hij zowat vanaf de doellijn in.

74' Rienstra weet uit een corner niet van dichtbij te scoren. De bal springt van zijn schoen in handen van keeper.

72' Nog geen minutt later slingert scheidsrechter Kevin Blom Ogbeche op de bon. Door de gele kaart staat hij het volgende duel aan de kant.

71' Gele kaart voor Ben Rienstra.

68' Emil Hansson komt Jens Toornstra aflossen bij Feyenoord.

65' De Willem ll supporters springen en zingen luidkeels. Dat ligt meer aan de tussenstand bij Sparta - NAC dan aan het spel van de eigen ploeg.

62' Bartholomew Ogbeche vervangt Haye en bij Feyenoord komt Tyrell Malacia komt erin voor Ridgeciano Haps.

58' GOAL. Tonny Vilhena scoort uit een lage voorzet van Kevin Diks: 0 - 3.

55' Ismail Azzaoui vervangt de geblesseerde Chirivella.

51' GOAL. Sofyan Amrabat scoort vanaf 20 meter met een hard laag schot dat via beide palen in de goal stuitert: 0 - 2. Het doelpunt wordt ingeleid door balverlies van Pedro Chirivella.

46' De tweede helft begint zoals de eerste eindigde; Feyenoord laat de bal snel rondgaan binnen de ploeg en Willem ll loert op een snelle uitbraak.









45' Rust. Ondanks het ontbreken van enkele basisspelers, staat Feyenoord verdiend op 0 -1. Willem ll heeft vrijwel geen enkele scoringskans afgedwongen.

44' Na een corner voor Feyenoord, krijgt Willem ll de bal niet goed weg. De ploeg uit Rotterdam probeert het duel voor de pauze al te beslissen.

42' Gele kaart voor Thom Haye.

38' Een hard laag schot van Thom Haye wordt gepakt door keeper Jones.

35' Feyenoord neemt het spel meer en meer in handen. Het publiek in Tilburg blijft onverminderd zingen en hun ploeg aanmoedigen. Willem ll krijgt even adempauze tijdens een blessurebehandeling voor Lieftink die een paar felle duels uitvecht met Amrabat.

28' GOAL. Dylan Vente scoort na een lage voorzet van rechts door Jens Toornstra. Het is de tweede competitietreffer voor de jonge aanvaller van Feyenoord.

26' Willem ll-spits Frans Sol komt een teenlengte te kort om de bal in het doel te prikken met een hoge volley. De voorzet komt van Konstantinos Tsimikas na een prima aanval.

24' Gele kaart voor Sofyan Amrabat.

19' Basacikoglu komt vrij voor goal, keeper Timon Wellenreuther weet erger te voorkomen voor Willem ll en blokt speler en bal. De corner levert daarna niets op.

10' Feyenoord mist duidelijk flankspeler Berghuis. Hij wordt 'uit voorzorg' buiten het team gelaten met het oog op de komende bekerfinale. Zijn vervanger Bilal Basacikoglu weet de verdediging van Willem ll nog niet in problemen te brengen.

6' Feyenoord -keeper Brad Jones stompt een laag schot van Lieftink uit de zestien. Verder weinig opwindende kansen voor de goal.

5' Het spel golft op en neer. Hoewel voor beide ploegen niets meer dan de eer op het spel staat, ligt het tempo hoog vanaf de aftrap. Echte kansen worden nog niet gecreëerd.

1' Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord heeft vooral oog voor de komende bekerfinale, zo blijkt want hij geeft verschillende basisspelers rust.









Topscorer Sol

Fran Sol staat in de basis bij de Tilburgse club. Woensdagmiddag stond hij alleen aan kop in het topscorersklassement, bij de aftrap van het duel met Feyenoord was de situatie compleet anders. Net als Sol hebben Hirving Lozano (PSV) en Wout Weghorst (AZ) nu zestien keer gescoord. Alireza Jahanbakhsh scoorde twee keer woensdag drie keer tegen Vitesse en staat nu alleen aan kop, hij heeft achttien keer gescoord.