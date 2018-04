Kan NAC achterstand in degradatiekraker nog wegpoetsen? [LIVE]

Mitchell te Vrede in duel met Spartaan Sander Fischer (foto: VI Images).

ROTTERDAM - De wedstrijd Sparta-NAC was al heel belangrijk. Na het gelijkspel van Roda JC thuis tegen PSV is de druk nog iets groter geworden. NAC staat momenteel vijftiende, met dertig punten. Roda JC heeft een wedstrijd meer gespeeld en nu drie punten minder. Sparta staat zeventiende met zes punten minder dan NAC. Zet de Bredase club woensdagavond enorme stap naar handhaving? Tussenstand: 1-1.

73' GOAL! Sadiq Umar doet waarvoor hij binnen de lijnen is gekomen bij NAC. Als invaller maakt hij de 1-1. Menno Koch werkt de bal weg met een lange bal. Sander Fischer gaat onder de bal door. Umar neemt de bal met de kop mee en schiet vervolgens met buitenkant rechts binnen.





72' 'Alles of niets', klinkt vanuit het uitvak.

68' Wissel bij NAC. Mitchell te Vrede gaat naar de kant. Sadiq Umar, die als wissel begon omdat hij niet helemaal fit was, komt binnen de lijnen.

62' GOAL! Sparta komt op voorsprong in Rotterdam. Invaller Deroy Duarte schiet de thuisploeg op voorsprong. Na een ingooi komt de bal bij Duarte. Van buiten het strafschopgebied schiet hij, spit Fred Friday laat de bal door zijn benen gaan. Nigel Bertrams kan niet bij de bal, die vervolgens via de paal in het doel gaat.





59' Fabian Sporkslede wordt op prachtige wijze aangespeeld door Manu Garcia. De rechtsback schiet vervolgens op het doel van Sparta. Geen gevaar, het blijft 0-0.

53' Dabney Dos Santos probeert het met een schot van afstand. Nigel Bertrams heeft moeite met de bal, maar kan wel redding brengen.

47' Enorme kans voor NAC. De ploeg van trainer Stijn Vreven komt bijna op voorsprong. Eerst is er een fraaie redding van Jannik Huth op een kopbal van Pablo Mari. Daarna kan Mitchell te Vrede net niet bij de bal. Een corner levert een nieuwe kans op, maar een doelpunt valt er niet.

46' De bal rolt weer in Rotterdam.

45' Vier minuten blessuretijd in de eerste helft, door het voorval met Soufyan Ahannach. Volgens eerste berichten heeft hij zijn been gebroken.

37' Enorme kans voor NAC. Paolo Fernandes is slimmer dan Sparta-verdediger Julian Chabot. Hij krijgt zo een kans oog in oog met Jannik Huth. Wild schiet hij vervolgens de bal naast het Sparta-doel.

31' Het spel ligt even stil. Soufyan Ahannach is geblesseerd geraakt op het moment dat hij op goal wil schieten, maar bij het uithalen raakt hij NAC-speler Fabian Sporkslede. Het lijkt een zeer ernstige blessure, de middenvelder moet per brancard van het veld.

29' Angelino met een schot. Na een goede actie van de linksback krijgt hij de ruimte om uit te halen. Jannik Huth kan zijn bal stoppen. Niet veel later is hij alert als hij een paar NAC-spelers op zich af ziet komen, maar goed inschat dat de pass te hard is.

27' Kans voor NAC. Paolo Fernandes haalt de achterlijn en trekt de bal hard voor. Sparta-goalie Jannik Huth pakt de bal.

24' Schot van Soufyan Ahannach. Tussen twee NAC-spelers door schiet de Spartaan op het NAC-doel. Nigel Bertrams pakt de bal zonder moeite.

21' Na een iets rustigere fase komt Thomas Verhaar in schietpositie. Nigel Bertrams hoeft niet in actie te komen. Tot ongenoegen van een woedende Dick Advocaat schiet Verhaar hoog over.

11' Aan de andere kant komt Sparta goed weg. De bal komt na een actie van Manu Garcia voor de voeten van Michell te Vrede. Spits probeert met de punt van zijn voet de bal in het Sparta-doel te werken. Doelman Jannik Huth raakt de bal aan, genoeg om te zorgen dat hij stroopt. Sparta werkt de bal vervolgens weg.

10' NAC komt goed weg. Paco van Moorsel maakt hands, maar mag door. De Spartaan schiet de bal vervolgens keihard op de lat boven Nigel Bertrams.

8' Aardige kans voor NAC. Een lange bal van Gianluca Nijholt wordt fraai aangenomen door linksback Angelino. De Spaanse verdediger leg de bal terug op Paolo Fernandes. Zijn schot rolt net naast het Sparta-doel.

6' Nigel Bertrams met een voortreffelijke redding. De doelman gaat gestrekt op een laag schot van Soufyan Ahannach. Zo tikt de bal uit het doel.

4' Gevaarlijke voorzet van Sparta. De bal kan maar net worden weggewerkt door Pablo Mari. Snel volgt een tweede voorzet, die vliegt over alles en iedereen heen.

1' NAC heeft afgetrapt op Het Kasteel. Binnen de minuut is er het eerste schot van de bezoekers. Via een Sparta-speler gaat de bal over de achterlijn: corner.





Opstelling

Een aantal wijzigingen in de opstelling van NAC. Gianluca Nijholt staat op de plaats van Arno Verschueren, die last heeft van zijn voet. De geschorste Karol Mets wordt vervangen door Menno Koch. De niet geheel fitte Sadiq Umar begint op de bank. Mitchell te Vreden staat daardoor in de spits. Thierry Ambrose ontbreekt door een blessure.