Bossche buurtopera brengt wijkbewoners dichter bij elkaar

DEN BOSCH - Het is een nogal ambitieus plan. Een buurtopera opzetten in tien weken. In de Brede Bossche School Haren, Donk en Reit in Den Bosch zijn een stel wijkbewoners het avontuur toch aangegaan.

"Ik hou van toneel, van musicals. Maar van opera heb ik geen verstand. Ik had klassieke muziek verwacht maar ik was verrast dat het dus ook modern kon zijn", lacht Anne-Michel. Ze is één van de zangers in de buurtopera 'Er was eens... een Burendag.'



De voorstelling is onderdeel van het project Buurtpodium van De Muzerije. Deze cultuurinstelling ondersteunt op de 7 brede scholen in Den Bosch dit soort initiatieven. Het staat altijd in het teken van het ontdekken en delen van talenten.

Regisseur Rea Knipscheer houdt zelf van opera, zingt ook, maar moest toch ook even slikken nadat ze 'ja' had gezegd tegen deze klus. "De zang gaat goed. Je moet ze soms wel eraan herinneren dat er echt geen gesproken woord in zit. In tegenstelling tot musicals is bij opera alles gezongen."



Voor Anne-Michel was deze buurtopera meer dan musicaal bezig zijn. "Ik heb nieuwe mensen leren kennen en we zijn echt een hecht team geworden."



Tekst gaat verder onder video

Het publiek waardeert in inzet van de totale groep aan zangers en dansers. "Heel ontroerend en heel spontaan", reageert een bezoeker na afloop. "Je kunt af en toe zien dat ze het nog nooit gedaan hebben, maar dat is juist leuk."