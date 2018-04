Miljoenen euro's aan tabak gevonden in illegale tabaksfabriek in Dongen

DONGEN - In een illegale tabaksfabriek die maandag door de politie werd opgerold in Dongen is volgens de politie ongeveer 17.000 kilo tabak gevonden. De tabak is miljoenen euro's waard.

Volgens de politie zou de belastingdienst ruim twee miljoen euro zijn misgelopen aan BTW- en accijnsopbrengsten als de gevonden tabak zou zijn verkocht.

De tabaksfabriek werd ontdekt in een grote loods. De politie kwam de fabriek op het spoor nadat iemand melding had gemaakt van rook bij het pand. Er werden vijf mannen aangehouden in de loods.

