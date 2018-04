Michael van Gerwen lijdt pijnlijke nederlaag voor thuispubliek

ROTTERDAM - Michael van Gerwen heeft woensdagavond in de eerste van twee avonden Premier League in Ahoy niet weten te winnen van Peter Wright. De koploper kwam een zwakke start niet te boven en zag de Schot met 7-5 winnen.

Van Gerwen mocht gooien in een compleet oranje Ahoy. Het Nederlandse publiek was weinig verrassend op de hand van de Vlijmenaar en gaf hem een enthousiast onthaal. Maar dat warme welkom wist Van Gerwen niet te beantwoorden met een zege.

Stroef begin

Van Gerwen begon stroef aan de wedstrijd. Ondanks een Van Gerwiaans gemiddelde van rond de 110, kwam hij al snel op achterstand tegen de kleurrijke Wright. Dat had vooral te maken met een aantal fouten bij het gooien van zijn dubbels. De Schot verslikte zich in tegenstelling tot Van Gerwen niet in zijn finishes en liep daardoor al snel uit tot 4-1 voorsprong.

De wedstrijd, die zich in een moordend tempo voltrok, leek vervolgens in het voordeel van Van Gerwen te kantelen. Onder andere door een puike finish van 122 wist hij de spanning terug te brengen (5-3). En na een aantal hoge scores en een zeldzaam slippertje van Wright stond de partij zelfs weer gelijk (5-5).

Fataal

Maar net toen het publiek geloof kreeg in een overwinning voor de man uit Vlijmen, was het Wright die de partij naar zijn hand zette. Van Gerwen gunde zijn tegenstander in de twee opvolgende sets een herkansing op zijn dubbel. En dat bleek fataal. Wright maakte daar tweemaal op rij dankbaar gebruik van en kon met opgeheven hoofd het podium verlaten (7-5).

Door de verliespartij weet Van Gerwen niet verder uit te lopen op nummer twee Michael Smith, die zijn partij eerder op de avond verloor tegen Gary Anderson.

LEES OOK: Brabantse supporters juichen in Ahoy massaal voor Van Gerwen: 'Als fan moet je hierbij zijn'

Nederlands onderonsje

Na woensdag volgt er donderdag nog een speelronde in de Premier League, weer in Rotterdam. Van Gerwen neemt het dan op tegen landgenoot Raymond van Barneveld. Tot ongenoegen van beide heren.