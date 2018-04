Van Gerwen na nederlaag in Ahoy: 'Dit is gewoon klote, simpel'

ROTTERDAM - Michael van Gerwen was na afloop van zijn verloren partij vol ongeloof. "Ik verlies die wedstrijd en dat mag niet gebeuren". Van Gerwen verloor op de eerste avond van de Premier League of Darts in Ahoy met 7-5 van Peter Wright.

In gesprek met RTL 7 laat Van Gerwen weten dat hij er stevig van baalt dat hij niet heeft weten te winnen. "Dit zag ik niet aankomen", zegt 'Mighty Mike'. "Als ik in de eerste leg dubbel acht uitgooi is er niks aan de hand, maar ik mis drie pijlen."

Juiste momenten

Peter Wright was ongelooflijk sterk op z'n dubbels, iets wat Van Gerwen niet lukte. "Hij (Wright, red.) deed me scorend niet zo veel pijn, maar hij gooide goede finishes op de juiste momenten." Van Gerwen kwam nog wel terug tot 5-5, maar daarna legde hij naar eigenzeggen te veel druk op zichzelf.

"Ik kan dit alleen mezelf aanrekenen", zegt een schuldbewuste Van Gerwen. "Het publiek was fantastisch, en de rest moet ik doen. Ik ben hier ziek van, en ik moet alles snel op een rijtje zetten want morgen mag ik weer. Dit is gewoon klote, simpel."

Van Barneveld

Morgen is de tweede Premier League of Darts avond in Ahoy en dan speelt Van Gerwen tegen Van Barneveld die vandaag wel wist te winnen van Simon Whitlock. "Het is niet moeilijk om me op te laden voor die wedstrijd. Je weet dat je hartstikke goed moet gooien tegen Raymond. Ik zal alleen m'n dubbels beter moeten uitgooien dan dat ik vandaag deed."