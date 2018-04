Willem II heeft na pak slaag tegen Feyenoord moeite met genieten van lijfsbehoud

TILBURG - "Het is sowieso een seizoen met ups en downs. Daar past deze avond ook wel bij." Willem II-er Thom Haye slaat hiermee de spijker op zijn kop wat betreft het sentiment bij zijn club na de 1-5 nederlaag tegen Feyenoord. Natuurlijk was er blijdschap dat de concurrentie punten liet liggen en daardoor de ‘tricolores’ niet meer onder de streep kan krijgen. Maar de grote nederlaag deed wel pijn en bedierf de vreugde.

Wedstrijd verloren, doelstelling bereikt

Vandaar dat trainer Reinier Robbemond een half uurtje na de wedstrijd nog niet van een felicitatie wilde weten. Hij moest immers in roerige tijden de taken van hoofdtrainer Erwin van de Looi overnemen en zijn club in de eredivisie houden. Dié missie is geslaagd, maar daar gaat hij later van genieten.

“Ik ben nu nog vooral bezig met deze wedstrijd, waarbij we ook het maximale resultaat wilde halen. De eerste twintig minuten waren prima, maar na de goal van Feyenoord hebben we het voor de rest van de wedstrijd laten liggen.”





Ontbrak het heilige moeten?

Robbemond gelooft niet dat zijn ploeg een paar procent minder speelde, omdat al bekend was dat lijfsbehoud bereikt was en dat het heilige moeten dus ontbrak.

“Dat idee had ik niet. Zeker niet in het begin van de wedstrijd. Maar de grote nederlaag ligt uiteindelijk gewoon aan onszelf. Maar het is nog niet klaar. Ook de komende twee wedstrijden spelen we om te winnen. Om het seizoen na het lijfsbehoud met nederlagen af te sluiten heb ik geen zin in.”

Koster? De Gier? Of doorgaan met Robbemond?

Willem II moet dit seizoen nog naar PEC Zwolle en sluit het seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Vitesse. Wat er daarna bij Willem II gaat gebeuren is nog ongewis. Bijvoorbeeld wie trainer wordt. Of blijft. Want hoewel er namen circuleren van onder andere Adri Koster en Jack de Gier, heeft Robbemond indruk gemaakt in de afgelopen weken. Maar over dat onderwerp houdt hij zich voorlopig liever op de vlakte.

“Ik heb nu nog niet de behoefte om daar op in te gaan. Nu overheerst toch nog de nederlaag tegen Feyenoord en de toekomst zien we nog wel.”