NAC wankelt na verlies tegen Sparta: 'Voorsprong smelt weg als sneeuw voor de zon'

ROTTERDAM - NAC verloor woensdagavond wederom van een directe concurrent. Ditmaal was Sparta met 2-1 in Rotterdam te sterk. Door het verlies is de club nog altijd niet veilig voor het spelen van nacompetitie. Na afloop waren de meegereisde supporters boos en wilden niet dat de spelers hen kwamen bedanken. "Ik neem alle negativiteit op me", zegt coach Stijn Vreven hierover.

De NAC-supporters leven dit seizoen in de hemel of in de hel. De spelers van de Bredase club laten soms oogstrelend voetbal zien, maar vallen samen met coach Stijn Vreven ook met regelmaat door de mand. Afgelopen zondag tegen aartsrivaal Willem II en woensdgavond tegen Sparta ging NAC ten onder en dat maakte de fans kwaad.



'Geen excuus verzinnen'

"Ik kan me voorstellen dat ze boos zijn", zegt verdediger Fabian Sporkslede. "Elke keer krijgen de fans te horen dat het nu echt gaat gebeuren. We spelen voor NAC, we spelen voor een grote club en daarom mogen ze verwachtingen hebben. Maar ze zijn niet de enigen die boos zijn. Er zijn geen excuus, dus dat ga ik ook niet verzinnen."



Beloning blijft uit

NAC-coach Stijn Vreven vond echter dat NAC geen slechte wedstrijd gespeeld had op Spangen en dat de beloning was uitgebleven. "We hebben er alles aan gedaan om deze wedstrijd te winnen", meent de Belgische coach. "Ze zijn er vol voor gegaan. Maar dit zit in de ploeg."



Vreven neemt alle negativiteit op zich

Het kwartje had in Rotterdam ook de andere kant op kunnen vallen. Maar NAC ziet de inmiddels wel de gevreesde plaats vijftien dichterbij komen omdat er weer geen punten werden gehaald. "Ik begrijp dat mensen zenuwachtig worden, want onze voorsprong smelt weg als sneeuw voor de zon", zegt Vreven. "Dat is neit leuk, maar we hebben nog altijd wel de beste uitgangspositie. We moeten gewoon onze volgende wedstrijd tegen Heerenveen zien te winnen."



"Dat mensen nerveus worden en dat het verhaal negatiever wordt, das inherent aan het voetbalwereldje. Ik heb tegen mijn spelers gezegd dat ik alle negativiteit op mij neem. Zij moeten gewoon het geloof houden in elkaar en in de ploeg. En er alles aan doen om de volgende wedstrijd te winnen tegen Heerenveen", aldus de hoofdcoach van NAC.