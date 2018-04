17 jaar oud en optreden in het Parktheater Eindhoven: Kai Bodewitz doet het

EINDHOVEN - De schoenen zijn gepoetst, zijn moeder strijkt zijn overhemd. Kai Bodewitz is er bijna klaar voor. En dat moet ook wel, want donderdagavond staat de jonge cabaretier in het Parktheater in Eindhoven.

Een paar maanden geleden vroeg Kai het Parktheater Eindhoven of hij niet eens in een van hun zalen mocht spelen. En dat mocht! En dus prijkt de naam van Kai Bodewitz op het programma van het theater. “Vanavond is het eindelijk zo ver.”



Doe ff gewoon

“Natuurlijk ben ik wel een beetje zenuwachtig”, vertelt Kai in het programma Wakker! op Omroep Brabant. “Ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat lopen, maar ik heb er alle vertrouwen in.”



Vijfhonderd toeschouwers kunnen er vanavond naar de 17-jarige komen kijken. “Mijn voorstelling heet Doe ff gewoon. Ik wil laten zien dat dingen die voor mij heel gewoon zijn, dat misschien voor anderen niet zijn.”



En Kai deinst er niet voor terug om ook zijn leeftijdsgenootjes op de hak te nemen. “Veel jonge menen gaan op stap. Ik houd daar helemaal niet van, want dan loop je met je zatte kop op straat. Een beetje meisjes op de kont slaan en luisteren naar Rapper Boef. Daar heb ik totaal niks mee. En dat probeer ik dan op een leuke manier te vertellen.”





Tekst en muziek

Maar het blijft niet bij tekst alleen. Hij speelt ook gitaar, piano, ukelele en cajon. “Dan zing ik ook nog wat eigen geschreven nummers.”



Om half tien donderdagavond begint de grote one man show van Kai. In de zogenoemde Philipszaal. “Er zijn 380 van de vijfhonderd kaartjes verkocht, dus er is nog plek!”