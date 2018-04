Bavaria: weer recordomzet, maar winst daalt met miljoenen euro's

LIESHOUT - Een recordomzet, maar ook een verlies van 4,7 miljoen euro. Dat laat de balans over 2017 zien voor Bavaria in Lieshout. De bierbrouwer boekte voor het derde jaar op rij een recordomzet. Gemakkelijk ging het niet.

Investeringen, in binnen- én buitenland en een toename van kosten hebben er toe geleid dat het nettoresultaat lager uitviel dan in 2016. Desondanks verwacht het bedrijf de komende jaren de vruchten te plukken van investeringen die zijn gedaan.

Vooral op het gebied van alcoholvrij bier neemt de concurrentie toe. Ook heeft het bedrijf te kampen met de druk in supermarkten en horeca om prijzen laag te houden. In Afrika, Azië en Engeland heeft Bavaria te maken met tegenwind van overheden.



Bavaria 300 jaar

De directie laat bij de publicatie van het jaarverslag over 2017 dan ook weten dat ze uitkijkt naar 2019. Dat moet in alle opzichten een bijzonder jaar worden: de brouwerij in Lieshout bestaat dan driehonderd jaar. Hoe oud het bedrijf ook mag zijn: het gaat uiteraard wel met de tijd mee. Zo wordt, net als andere ondernemingen, fors geïnvesteerd in duurzaamheid. Ook staat het open voor nieuwe ideeën: van eigen personeel (in het lab Swinkels Innovation) en klanten.